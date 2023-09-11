Calterah mmWave Radar SoCs: ثورة في تكنولوجيا الرادار التلقائي

تعمل شركة Calterah، الشركة الرائدة في مجال توفير شرائح SoC لرادار mmWave، على إحداث ثورة في صناعة رادار السيارات من خلال مجموعتها الشاملة من رقائق مستشعرات الرادار. تعمل هذه الرقائق، التي تم تطويرها على منصة Andes من الجيل التالي من Calterah ومنصة Alps من الجيل الثاني من SoC، في نطاقات التردد العالي من 76 جيجا هرتز إلى 81 جيجا هرتز و60 جيجا هرتز إلى 64 جيجا هرتز. إنها توفر مجموعة واسعة من التطبيقات لنظام ADAS والقيادة الذاتية، بما في ذلك رادار التصوير، والرادار الأمامي، ورادار الزاوية، والرادار الجانبي، والرادار داخل المقصورة، ورادار البوابة الخلفية، ورادار تجنب الاصطدام التلقائي بالأبواب.

أحد المنتجات البارزة التي عرضتها Calterah هو الجيل التالي من Andes SoC (CAL77C844-AF)، والذي يتم البحث عنه بشدة لأدائه الاستثنائي في رادار التصوير والتصوير رباعي الأبعاد المتميز. تتميز شركة SoC هذه عن المنافسة نظرًا لوحدة المعالجة المركزية المتقدمة متعددة النواة مع DSP وRSP، والهندسة المعمارية المرنة، ووظائف تصحيح الأخطاء، وقدرات الأمان المتقدمة. إنه مثالي لتطوير رادار تصوير رباعي الأبعاد عالي الأداء وفعال من حيث التكلفة ومرن ومتعدد الرقائق.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت منصة Alps-Pro التابعة لشركة Calterah على الاعتراف والاعتماد من شركات السيارات الصينية الكبرى من المستوى الأول. توفر حلول الرادار التطلعي ورادار الزوايا التي تم تطويرها استنادًا إلى Alps-Pro نطاقات كشف ودقة مذهلة، مما يلبي متطلبات القيادة الذاتية L1+.

تعد شرائح SoCs للهوائي داخل الحزمة (AiP) من Calterah من عائلات جبال الألب والراين هي أول شرائح SoC للرادار في العالم يتم إنتاجها بكميات كبيرة باستخدام تقنية Antenna in Package. تعمل هذه التقنية المبتكرة على تقليل تعقيد تصميم الهوائي وتلغي الحاجة إلى صفائح عالية التردد، مما يؤدي إلى تقليل دورات البحث والتطوير والإنتاج، وانخفاض التكاليف، وأحجام وحدات الرادار المدمجة. تعتبر AiP SoCs مثالية لتطبيقات الرادار الناشئة قصيرة المدى للغاية مثل الرادار الجانبي ورادار البوابة الخلفية.

مع شحن أكثر من 6 ملايين وحدة من الدوائر المتكاملة للسيارات وتمكين أكثر من 150 طرازًا من المركبات، رسخت Calterah مكانتها بقوة كمزود رائد لرقائق وحلول رادار mmWave. نفذت الشركة إجراءات صارمة لمراقبة الجودة، وحصلت على شهادات السلامة الوظيفية، وحصلت على شهادة ISO/SAE 21434 للأمن السيبراني للسيارات. تكتسب تقنيات الرادار mmWave الخاصة بشركة Calterah اعترافًا عالميًا وتسعى الشركة بنشاط إلى إقامة شراكات مع Tier-1s العالمية وشركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات لتوسيع وجودها في الأسواق الأوروبية.

مصادر:

– موقع كالتيرا (www.calterah.com)