تحديث جديد للعبة Splatoon 3: إضافة دعم لـ Amiibo والمزيد

تواصل Nintendo إظهار التزامها الثابت تجاه Splatoon 3 من خلال دفق مستمر من التحديثات والمحتوى القابل للتنزيل. لقد تم للتو إصدار آخر تحديث، الإصدار 5.2.0، مما يعزز تجربة اللعب بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا التحديث لا يقدم محتوى جديدًا، إلا أنه يوفر الدعم لمجسمات أميبو الجديدة والمثيرة.

إحدى الميزات الرئيسية لهذا التحديث هي إضافة دعم لـ Shiver وFrye وBig Man amiibo. سيتمكن اللاعبون الآن من فتح محتوى خاص ومكافآت باستخدام شخصيات أميبو هذه، والانغماس بشكل أعمق في عالم Splatoon 3 النابض بالحياة.

بالإضافة إلى دعم أميبو، يجلب التحديث تغييرات على نظام الموسم والكتالوج. سيربح اللاعبون الآن المزيد من نقاط الكتالوج خلال فترة مكافأة الإغلاق، حيث ستزيد من 1.2x إلى 1.5x. تمتد فترة المكافأة هذه من أسبوع واحد قبل انتهاء الموسم وحتى نهايته. تهدف هذه التغييرات إلى تزويد اللاعبين بمزيد من الحوافز والمكافآت أثناء تقدمهم خلال اللعبة.

علاوة على ذلك، يتضمن التحديث تحسينات على نظام الإشعارات. سيتلقى اللاعبون الآن إشعارات على الشاشة عندما تصبح الغرفة التي تم إنشاؤها باستخدام ميزة SplatNet 3 Room Creation قابلة للانضمام. تضمن هذه الميزة أن يتمكن اللاعبون من التواصل بسهولة مع أصدقائهم واللاعبين الآخرين أثناء المباريات المثيرة متعددة اللاعبين.

وبالنظر إلى المستقبل، حددت نينتندو خططها للتحديثات المستقبلية. التحديث القادم المتوقع إصداره في نهاية الموسم الحالي سيركز بشكل أساسي على تعديلات توازن الأسلحة ويقدم ميزات جديدة للموسم القادم في ديسمبر.

يمكن لعشاق Splatoon 3 أن يطمئنوا إلى أن Nintendo تظل ملتزمة بتقديم تجربة ألعاب غنية وديناميكية. مع التحديثات المنتظمة والمحتوى الإضافي الذي يلوح في الأفق، ليس هناك شك في أن Splatoon 3 ستستمر في جذب اللاعبين لفترة طويلة قادمة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو سبلاتون 3؟

Splatoon 3 هي لعبة فيديو شهيرة من نوع إطلاق النار من منظور الشخص الثالث تم تطويرها ونشرها بواسطة Nintendo. تتميز بآلية لعب فريدة تعتمد على الحبر ومرئيات ملونة نابضة بالحياة.

2. ما هي أميبو؟

Amiibo هي تماثيل تفاعلية تدعم تقنية NFC تم إنشاؤها بواسطة Nintendo. عند استخدامه في الألعاب المتوافقة، يستطيع أميبو فتح محتوى أو ميزات أو مكافآت إضافية.

3. كم مرة تتلقى Splatoon 3 التحديثات؟

توفر Nintendo تحديثات منتظمة للعبة Splatoon 3، وإضافة ميزات جديدة، وموازنة اللعب، ومعالجة الأخطاء. يعتمد تكرار التحديثات على الجدول الزمني للتطوير والإصدار الذي تحدده Nintendo.

4. هل يمكنني لعب Splatoon 3 بدون أميبو؟

قطعاً! في حين أن أميبو يمكن أن يعزز تجربة اللعب من خلال فتح محتوى خاص، إلا أنه ليس مطلوبًا منهم الاستمتاع بلعبة Splatoon 3 الأساسية.