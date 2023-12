إطلاق عرض دعائي جديد لفيلم Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon

كشفت شركة Spike Chunsoft, Inc. عن العرض الترويجي الذي طال انتظاره للعبتها القادمة Roguelike RPG، Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. يقدم هذا المقطع الجذاب لمحة عن ميزات اللعبة المثيرة، بما في ذلك Monster Dojo الذي يسمح للاعبين بمحاكاة مواجهات الزنزانات وصقل مهاراتهم. ومن أبرز الميزات الأخرى تقديم لعبة Parallel Play، التي تقدم للاعبين مجموعة متنوعة من خيارات اللعب.

يمكن للاعبين في أمريكا الشمالية وأوروبا تحديد تقويماتهم ليوم 27 فبراير 2024، حيث من المقرر إصدار Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island على منصة Nintendo Switch™. بفضل قصتها المثيرة للاهتمام وطريقة لعبها الغامرة، من المتوقع أن تجتذب اللعبة عشاق ألعاب تقمص الأدوار ومحبي سلسلة Shiren the Wanderer الأصلية.

بالإضافة إلى العرض الترويجي، كشف Spike Chunsoft أيضًا عن لقطات شاشة تقدم نظرة خاطفة على العناصر المرئية وآليات اللعب. من المؤكد أن الرسومات المذهلة والاهتمام بالتفاصيل ستأسر اللاعبين وتغمرهم في عالم اللعبة الغامض.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون نسخة مادية من اللعبة، فإن الطلبات المسبقة مفتوحة الآن. من خلال الطلب المسبق، سيحصل اللاعبون على مكافأة خاصة - ملصق مقاس 2.75 × 3 بوصة يظهر بطل اللعبة، شيرين، مزينًا بالفن الياباني التقليدي.

ستكون شركة Reef Entertainment مسؤولة عن نشر النسخة المادية من Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island في المناطق الأوروبية. يمكن للمعجبين في هذه المناطق متابعة المزيد من التحديثات حول توفر الطلب المسبق.

لقد انتهى الانتظار الطويل لـ Shiren the Wanderer: الزنزانة الغامضة في جزيرة Serpentcoil. تأكد من إطلاعك على المقطع الدعائي ولقطات الشاشة والاستفادة من مكافآت الطلب المسبق لتنغمس تمامًا في مغامرة RPG المثيرة هذه.