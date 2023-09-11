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ملحق جديد لساعة Pixel Watch: Spigen's Lite Fit Band

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 11، 2023
ملحق جديد لساعة Pixel Watch: Spigen's Lite Fit Band

قامت شركة Spigen، الشركة المصنعة المعروفة لحافظات الهواتف، بتوسيع نطاق منتجاتها لتشمل ملحقات لساعة Google Pixel Watch القادمة. أحدث عروضهم هو سوار Lite Fit، المصنوع من نسيج النايلون. تم تصميم هذا السوار ليكون مرنًا وخفيف الوزن وجيد التهوية، مما يضمن راحة دائمة لمرتديه.

يأتي سوار Lite Fit مزودًا بإبزيم من سبائك الزنك وموصل من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويقال إن الموصل يندمج بسلاسة مع غلاف ساعة Google Pixel Watch، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا وموحدًا. حاليًا، يتوفر خيار اللون الأسود فقط للشراء، لكن Spigen يشير إلى أنه يمكن تقديم خيارات الفضة والذهب في المستقبل.

إحدى نقاط البيع الرئيسية لفرقة Lite Fit هي توافقها مع كل ساعة في سلسلة Pixel Watch. تؤكد Spigen على "تصميم المشبك السهل الإزالة" الذي يسمح للسوار بأن يتناسب مع أي معصم. بالإضافة إلى ذلك، تصف الشركة الفرقة بأنها "بسيطة وخالدة" لتكمل أي نمط أو مظهر.

تم تصميم سوار Lite Fit خصيصًا ليناسب ساعة Google Pixel Watch (2022) القادمة. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون النطاقات الحالية المصممة للنماذج السابقة متوافقة أيضًا مع Pixel Watch 2.

يبلغ سعر سوار Spigen Lite Fit 24.99 دولارًا عند شرائه مباشرة من الشركة. ومع ذلك، يمكن للعملاء العثور عليه بسعر أرخص بـ 10 دولارات على أمازون، وقد يكون متاحًا للشحن الفوري في بعض المناطق. تجدر الإشارة إلى أن أرخص حزام من Google لساعة Pixel Watch يبدأ بسعر 49.99 دولارًا.

بينما ننتظر بفارغ الصبر إطلاق Pixel Watch، توفر الملحقات مثل سوار Lite Fit من Spigen لمحة عن الإمكانات الأنيقة والقابلة للتخصيص للجهاز القابل للارتداء.

مصادر:
– مصدر الصورة: سبيجن
– سبيجن.كوم
- Amazon.com [لا توجد عناوين URL للمصادر.]

By فيكي ستافروبولو

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