كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الحفظ أوشيانا أن عددًا كبيرًا من السفن الكبيرة العاملة قبالة سواحل جورجيا وكارولينا الشمالية لا تلتزم بحدود السرعة الموضوعة لحماية حوت شمال الأطلسي الصائب المهدد بالانقراض. ووجدت الدراسة أن 85% من المراكب المائية التي يبلغ طولها 65 قدمًا على الأقل تجاوزت الحد الأقصى للسرعة وهو 10 عقدة في منطقة الحماية المخصصة.

تهدف لوائح السرعة، الصادرة عن الخدمة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية في عام 2008، إلى حماية الحيتان الصائبة خلال موسم ولادتها، الذي يمتد من منتصف نوفمبر إلى منتصف يونيو. تعتبر هذه المياه قبالة جنوب جورجيا وشمال فلوريدا مناطق ولادة حاسمة لهذا النوع. ومع ذلك، فإن عدم الالتزام بحدود السرعة يشكل تهديدًا واضحًا لمستقبل حيتان شمال الأطلسي الصحيحة.

قامت أوشيانا بتجميع البيانات من Global Fishing Watch، وهي منصة تكنولوجية تتتبع حركة السفن، لتحليل مستوى عدم الامتثال. من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021، انتهكت 85.1% من السفن في منطقة إدارة برونزويك إلى ويلمنجتون حدود السرعة. وعلى الرغم من حدوث انخفاض طفيف في الموسم التالي، إلا أن معدل عدم الالتزام ظل مرتفعًا عند 83.9%.

وشكلت سفن الشحن التجارية 40% من الانتهاكات، لكن من المهم الإشارة إلى أن التقرير لم يربط على وجه التحديد المسرعين بالموانئ الفردية. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون عدد كبير من السفن التي تسافر من وإلى موانئ سافانا وبرونزويك من بين المخالفين. ومن بين النتائج المثيرة للقلق وجود ناقلة ترفع العلم البرتغالي وصلت سرعتها القصوى إلى 35.5 عقدة في منطقة الإدارة، وهو ما يزيد بكثير عن الحد المسموح به.

حيتان شمال الأطلسي الصائبة، التي كانت على وشك الانقراض في الماضي، أصبحت الآن محمية بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون حماية الثدييات البحرية. ومع ذلك، تظل الاصطدامات بالقوارب تشكل تهديدًا كبيرًا لبقائهم. وفي السنوات الست الماضية وحدها، كان هناك اثنتي عشرة حالة وفاة مؤكدة للحيتان بسبب اصطدام السفن، مع ملاحظة حوالي ثلث وفيات الحيتان الصائبة فقط. يؤدي انخفاض معدلات المواليد وتأثير الإجهاد المزمن الناجم عن النشاط البشري إلى تفاقم الوضع غير المستقر للأنواع.

ويسلط التقرير الضوء على عدم تطبيق لوائح السرعة كسبب رئيسي لعدم الالتزام بقواعد السرعة. وفي حين صدرت غرامات في بعض الحالات، إلا أنها كانت ضئيلة مقارنة بحجم المخالفات. تدعو أوشينا إلى توسيع نطاق حماية الحيتان الصحيحة والتطبيق الأكثر صرامة للوائح الحالية. ومن خلال تتبع السفن باستخدام تكنولوجيا مماثلة لتحديد المخالفين، يمكن للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية اتخاذ تدابير استباقية لضمان بقاء أعداد الحيتان الصائبة في شمال المحيط الأطلسي.