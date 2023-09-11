خسارة مفجعة: وفاة روز أوليري هول البالغة من العمر أربع سنوات قبل يومها الأول في المدرسة

ملخص: توفيت روز أوليري هول البالغة من العمر أربع سنوات بشكل مأساوي قبل ساعات فقط من يومها الدراسي الأول الذي طال انتظاره. لقد حاربت روز بشجاعة مرضًا نادرًا في القلب طوال حياتها وخضعت لعمليات جراحية متعددة لمعالجة الخلل. وعلى الرغم من آمال عائلتها في نجاح العملية، عانت روز من مضاعفات بعد الجراحة الأخيرة التي أجرتها، مما أدى إلى إصابتها بالتهاب حاد ونزيف. على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الطاقم الطبي، لم تحصل روز على كمية كافية من الأكسجين لدماغها وكان لا بد من وقف أجهزة دعم الحياة. اشتهرت روز بشخصيتها النابضة بالحياة والماكرة، مما ترك انطباعًا دائمًا على من تقابلهم. يشارك والداها، كاتي أوليري هول وسو أوليري هول، ذكريات ابنتهما الحبيبة وبدأا حملة لجمع التبرعات لرفع مستوى الوعي حول حالتها.

تم تشخيص إصابة روز أوليري هول بقوس الأبهر المتقطع، وهي حالة تؤثر على شخص واحد فقط من بين كل 50,000 ألف شخص، خلال فحص والدتها الذي استمر 20 أسبوعًا. تحدث هذه الحالة عندما يفشل الشريان الأورطي في القلب في النمو بشكل كامل. على الرغم من خضوعها لعملية نوروود عندما كان عمرها ثلاثة أيام فقط في محاولة لبناء شريان أبهر جديد، واجهت روز تحديات مستمرة فيما يتعلق بقلبها. لقد خضعت لعمليتين جراحيتين إضافيتين، لكن لم يكن من الممكن إجراء إصلاح كامل. وكان والدا روز يأملان في إجراء عملية جراحية ثالثة، وهي إصلاح البطينين، حيث بدا أنها في صحة جيدة في البداية، لكن صحتها بدأت في التدهور في الأشهر الأخيرة.

بعد الجراحة الأخيرة، عانت روز من مضاعفات، بما في ذلك عدوى في البطانة الداخلية للقلب تسمى التهاب الشغاف. وأدى ذلك إلى نزيف حاد، مما أدى إلى فقدان روز كمية كبيرة من الدم. وعلى الرغم من التدخلات الطبية، ساءت حالة روز وتوفيت في النهاية بسبب نقص الأكسجين في دماغها. يصفها والداها بأنها طفلة مفعمة بالحيوية والمحبة ومليئة بالأذى واللطف. كانت تطمح لأن تصبح طبيبة وتركت أثرًا دائمًا على من عرفها.

لتكريم ذكرى روز وزيادة الوعي بحالتها، بدأ والداها حملة لجمع التبرعات جمعت بالفعل أكثر من 5,000 جنيه إسترليني. إنهم يأملون في منع العائلات الأخرى من التعرض لخسارة مماثلة والحفاظ على روح روز النابضة بالحياة في قلوب من لمستهم.

التعاريف:

- قوس الأبهر المتقطع: عيب خلقي نادر في القلب، حيث لا يتشكل الشريان الأبهر، وهو الشريان الأساسي للقلب، بشكل كامل.

– التهاب الشغاف: إصابة البطانة الداخلية للقلب.

– إجراء نوروود: إجراء جراحي يستخدم لعلاج عيوب خلقية معينة في القلب عند الأطفال حديثي الولادة.

مصادر:

– مقال يوركشاير لايف بقلم كاتي أوليري هول

– التعريفات الطبية من Medical-dictionary.thefreedictionary.com