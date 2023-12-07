القبض على رجل إسباني لتدريس تكتيكات العملة المشفرة في كوريا الشمالية

وفي تطور حديث، تم القبض على رجل إسباني يدعى أليخاندرو كاو دي بينوس بتهمة تعليم كوريا الشمالية كيفية استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الأمريكية. تم الاعتقال من قبل السلطات الإسبانية في محطة قطار في مدريد بناءً على تنبيه أصدره الإنتربول.

ويتهم كاو دي بينوس بتنظيم مؤتمرات حول العملات المشفرة وبلوكتشين في بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، في عام 2018. ويُزعم أن الغرض من وراء هذه المؤتمرات هو مساعدة كوريا الشمالية على تجاوز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. يُعتقد أن Cao de Benós استخدم وثائق مزورة أثناء رحلاته.

أصدرت السلطات الأمريكية مذكرة اعتقال بحق Cao de Benós في عام 2022. ووفقًا لقائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد عمل مع مواطن أمريكي لتقديم خدمات العملات المشفرة وخدمات blockchain غير القانونية إلى كوريا الشمالية. وجاء في المذكرة أن كاو دي بينوس أسس جمعية الصداقة الكورية.

وفي حالة تسليمه إلى الولايات المتحدة وإدانته، فقد يواجه كاو دي بينوس عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا. ومن الجدير بالذكر أن شخصًا آخر متورطًا في هذه القضية، وهو فيرجيل غريفيث، حُكم عليه سابقًا بالسجن لمدة 63 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 ألف دولار لدوره في المؤامرة.

من المعروف أن كوريا الشمالية تستغل العملات المشفرة في العديد من الأنشطة غير المشروعة. وفي السنوات الأخيرة، أفادت التقارير أن المتسللين قاموا بسرقة ما قيمته مليارات الدولارات من العملات المشفرة من خلال التظاهر بأنهم موظفون للتوظيف، وعاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولون حكوميون. تسلط هذه الحوادث الضوء على أهمية تنظيم استخدام العملات المشفرة وتعزيز تدابير الأمن السيبراني لمنع مثل هذه الأنشطة.

ويبقى أن نرى كيف سيدافع كاو دي بينوس عن نفسه ضد هذه الاتهامات. وفي الوقت الحالي، نفى جميع الاتهامات ووصفها بأنها "كاذبة تمامًا". ومع استمرار الإجراءات القانونية، ستسلط هذه القضية الضوء على التقاطع بين التكنولوجيا والعلاقات الدولية والأنشطة الإجرامية، مع التأكيد على ضرورة تعاون الدول في معالجة مثل هذه التهديدات.