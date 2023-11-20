مركبة SpaceX Starship الجديدة تستعد للإطلاق حيث تهدف SpaceX إلى زيادة إيقاع اختبار الطيران

قد يكون لدى عشاق الفضاء ما يتطلعون إليه في موسم العطلات هذا، حيث تستعد شركة SpaceX لإطلاق مركبة Starship الثالثة. أعلن إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter) أن المركبة يجب أن تكون جاهزة للطيران خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، وربما قبل عيد الميلاد. ومع ذلك، سيظل الإطلاق يعتمد على الحصول على رخصة الإطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، التي تحقق حاليًا في نتائج الرحلة التجريبية الثانية لمركبة ستارشيب.

أثناء الرحلة التجريبية الثانية، كان الهدف هو إرسال المرحلة العليا من المركبة الفضائية إلى مسار حول الأرض قبل أن تهبط في المحيط الهادئ. ولسوء الحظ، انتهت المهمة قبل الأوان بسبب "التفكيك السريع غير المقرر" للمركبة. بالإضافة إلى ذلك، تحطمت أيضًا المرحلة الأولى من مركبة Starship Super Heavy، والتي كان من المفترض أن تعود للسقوط في خليج المكسيك، في السماء. على الرغم من هذه النكسات، حققت الرحلة بعض المعالم المهمة، بما في ذلك مرحلة الانفصال الناجحة التي لم تتحقق في الرحلة التجريبية السابقة. يشير هذا التقدم إلى أن SpaceX تتعلم من كل عملية إطلاق وتعمل على تحسين الأداء العام.

تعمل SpaceX بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للامتثال للوائح ومتطلبات السلامة اللازمة. بالنسبة لإطلاق SpaceX السابق لـ Starship، استغرق الأمر عدة أشهر حتى تمنح إدارة الطيران الفيدرالية رخصة الإطلاق، حيث أجرت تحقيقًا في الانفجار وأكملت تقييمات السلامة والبيئة. على الرغم من أن التحقيق في الرحلة التجريبية الأخيرة قد بدأ للتو، فمن المتوقع أن تكون العملية أكثر بساطة، مع الأخذ في الاعتبار التقدم الذي تم إحرازه بين الرحلتين الأولى والثانية.

من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لبرنامج الاختبار الطموح، تعمل شركة SpaceX على زيادة الإنتاج. ذكر Musk أن ثلاث مركبات Starship حاليًا في المراحل النهائية من الإنتاج في منشأة Starbase التابعة لشركة SpaceX. يشير هذا إلى أن SpaceX تتجه نحو زيادة إيقاع الطيران التجريبي، بهدف تقليص الفجوة بين عمليات إطلاق Starship المستقبلية.

في حين أن موعد إطلاق مركبة Starship الثالثة لا يزال غير مؤكد في انتظار موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، فإن عشاق الفضاء ينتظرون بفارغ الصبر التحديث التالي من SpaceX. مع كل عملية إطلاق، تعمل شركة SpaceX على توسيع حدود استكشاف الفضاء وتمهيد الطريق لعصر جديد من السفر إلى الفضاء.

الأسئلة المتكررة

ما هو الوضع الحالي لمركبة Starship الثالثة التابعة لشركة SpaceX؟ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX Elon Musk أن مركبة Starship الثالثة يجب أن تكون جاهزة للطيران خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة القادمة.

ما هو التحدي الرئيسي قبل أن يتم الإطلاق؟ لا تزال شركة SpaceX بحاجة إلى الحصول على ترخيص إطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) لمركبة Starship.

ماذا حدث خلال الرحلة التجريبية الثانية للمركبة الفضائية؟ انتهت الرحلة قبل الأوان بتفكيك غير متوقع للمركبة، وتحطمت المرحلة الأولى للمركبة الثقيلة للغاية في السماء.

ما هي المعالم التي تم تحقيقها في الرحلة التجريبية الثانية؟ وعلى الرغم من انتهاء الرحلة قبل الأوان، نجحت الرحلة التجريبية الثانية في تحقيق مرحلة الانفصال، وهو ما لم يتم إنجازه في الرحلة التجريبية السابقة.

هل تهدف SpaceX إلى زيادة إيقاع رحلاتها التجريبية؟ نعم، تستعد شركة SpaceX لزيادة إيقاع الرحلة التجريبية، مع وجود ثلاث مركبات Starship حاليًا في مرحلة الإنتاج النهائي.