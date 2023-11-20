فهم التأثير البيئي لإطلاق المركبة الفضائية

أثار الإطلاق الأخير لمركبة Starship التابعة لشركة SpaceX الاهتمام بالعواقب البيئية المحتملة لمثل هذه عمليات الإطلاق. في حين أن فكرة قفز مليار شخص في وقت واحد قد لا يكون لها آثار كبيرة على المدى الطويل على الأرض، إلا أن تأثير جسم ضخم مثل المركبة الفضائية قد يكون له آثار كارثية.

مع ارتفاعها الشاهق الذي يبلغ 121 مترًا ووزنها الذي يعادل 100,000 شخص، تمتلك المركبة الفضائية المحملة بالكامل طاقة حركية هائلة. إذا فشل جزء كبير من الصاروخ وهبط مرة أخرى إلى الأرض، فإن التأثير الناتج سيطلق طاقة تعادل 100 كيلو طن من مادة تي إن تي، وهو ما يتجاوز القوة التدميرية للقنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية.

مثل هذا التأثير من شأنه أن يحاكي الدمار الناجم عن ضربة نيزك ضخمة. وإدراكًا لهذا التهديد المحتمل، تم تكليف وكالة ناسا بتحديد الأجسام الأطول من المركبة الفضائية والتي يمكن أن تشكل خطرًا مماثلاً على الأرض.

أظهر الإطلاق الثاني الأخير لمركبة Starship أن SpaceX قد عالجت بعض المشكلات الرئيسية التي نشأت أثناء الإطلاق الأولي. تم إطلاق جميع المحركات الـ 33 بنجاح، وتمكن الصاروخ من اجتياز مرحلة الانفصال الحاسمة. ومع ذلك، انفجر المعزز في النهاية، بينما وصلت المركبة الفضائية في المرحلة العليا إلى ارتفاع 150 كيلومترًا قبل أن تفقد الاتصال.

وبينما نأمل في نجاح عمليات إطلاق المركبة الفضائية في المستقبل، فمن الضروري النظر في الآثار البيئية لهذه المساعي الطموحة. وبينما نسعى جاهدين لكي نصبح حضارة متعددة الكواكب، يتعين علينا أن نعطي الأولوية لسلامة كوكبنا الأصلي، الذي سيظل الموطن الرئيسي لأغلب البشرية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المركبة الفضائية؟

ج: ستارشيب هو صاروخ ضخم صممته شركة سبيس إكس لمهام استكشاف الفضاء المختلفة، بما في ذلك الهبوط على سطح القمر وحمل المستوطنين إلى المريخ.

س: ماذا سيحدث إذا فشلت المركبة الفضائية وعادت إلى الأرض؟

ج: يمكن أن يؤدي اصطدام المركبة الفضائية المحملة بالكامل إلى كارثة بيئية كبرى، مما يتسبب في دمار مماثل لضربة نيزك عملاق.

س: هل حددت ناسا أجسامًا أخرى قريبة من الأرض يمكن أن تشكل تهديدًا؟

ج: نعم، لقد تم تكليف وكالة ناسا بتحديد مواقع الأجسام الأطول من المركبة الفضائية والتي من المحتمل أن تصطدم بالأرض وتسبب أضرارًا كبيرة.

س: كيف جرت عملية الإطلاق الثانية الأخيرة لمركبة Starship؟

ج: في حين أظهر الإطلاق تحسينات مقارنة بالإطلاق الأولي، انفجر المعزز، لكن المركبة الفضائية في المرحلة العليا وصلت إلى ارتفاع 150 كيلومترًا قبل فقدان الاتصال.