تأخر إطلاق Falcon Heavy بسبب الطقس والفحوصات الفنية

أخرت شركة SpaceX مرة أخرى إطلاق صاروخ Falcon Heavy الذي يحمل مركبة الاختبار المدارية السرية X-37B. وكان من المقرر في البداية أن يتم الإطلاق يوم الاثنين ولكن تم تأجيله بسبب مشكلة على الأرض. أعلنت الشركة بعد ذلك أنها ستلغي المحاولة التالية المقررة يوم الأربعاء من أجل إجراء عمليات فحص إضافية للنظام. لم تعلن شركة SpaceX عن موعد إطلاق جديد بعد، لكنها ستؤكده بمجرد تأكيده مع النطاق.

يتكون صاروخ فالكون هيفي، المعروف بأنه أقوى صاروخ متاح للإطلاق المنتظم، من ثلاثة صواريخ فالكون 9 مربوطة معًا. وتنتج 5.1 مليون رطل من قوة الدفع عند الإقلاع. سيحاول المعززان الجانبيان، اللذان تم استخدامهما في الرحلات السابقة، الهبوط في محطة كيب كانافيرال الفضائية القريبة.

الحمولة لهذه المهمة هي المركبة الفضائية X-37B التي بنتها شركة بوينغ. تقوم المركبة الفضائية غير المأهولة، والتي يشار إليها غالبًا باسم مكوك الفضاء المصغر، برحلتها السابعة إلى الفضاء. ولها تاريخ من المهام الطويلة الأمد، وقد سافرت أكثر من 1.3 مليار ميل وأمضت أكثر من 3,774 يومًا في الفضاء. ومهمة المركبة الفضائية سرية، لكن يقال إنها تتجه إلى أنظمة مدارية جديدة، بفضل قوة صاروخ فالكون الثقيل.

بالإضافة إلى X-37B، قامت ناسا برحلة لتجربة تسمى Seeds-2، والتي تهدف إلى تعريض بذور النباتات للإشعاع القاسي أثناء الرحلة الطويلة. وتتوافق هذه التجربة مع جهود ناسا للتحضير للبعثات البشرية المستقبلية إلى المريخ.

ويأتي تأخير الإطلاق وسط فترة مزدحمة لساحل الفضاء، مع وجود صواريخ على المنصة في مواقع إطلاق متعددة. ويجري الآن إعداد صاروخ Vulcan Centaur الجديد التابع لشركة ULA للإطلاق، بينما لدى SpaceX أيضًا مهمة Falcon 9 مع أقمار Starlink الصناعية المقررة. وفي حالة إطلاق كل من Falcon Heavy وFalcon 9، فسيصل إجمالي عدد عمليات الإطلاق من ساحل الفضاء هذا العام إلى 69 و70 على التوالي.