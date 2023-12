SpaceX تطلق أقمار Starlink الصناعية من قاعدة Vandenberg لقوة الفضاء

By

العنوان: SpaceX تُحدث ثورة في الاتصال العالمي بإطلاق القمر الصناعي Starlink

تستعد شركة SpaceX، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، لإحداث ثورة في الاتصال العالمي بينما تستعد لإطلاق صاروخ Falcon 9 من قاعدة Vandenberg Space Force Base. سيحمل الصاروخ، المقرر إطلاقه يوم الخميس الساعة 9:04 مساءً، حمولة مكونة من 21 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink متجهة إلى مدار أرضي منخفض.

أهم ما يميز هذا الإطلاق هو نشر أول ستة أقمار صناعية من Starlink مجهزة بقدرات Direct to Cell. تتيح هذه الميزات المبتكرة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات الأساسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرسائل النصية والمكالمات والتصفح. ومن خلال هذه التقنية المتقدمة، تهدف SpaceX إلى سد الفجوة الرقمية وتوفير إنترنت عبر الأقمار الصناعية عالي السرعة وموثوق به للمناطق التي كانت تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى قدرات الأقمار الصناعية الرائدة، تمثل هذه المهمة أيضًا علامة فارقة مهمة لبرنامج إعادة استخدام الصواريخ التابع لشركة SpaceX. من المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9، والذي يحتوي على تاريخ غني من عمليات الإطلاق الناجحة، في رحلتها الافتتاحية. بعد الانفصال عن بقية الصاروخ، تخطط SpaceX لهبوط المعزز على متن طائرتها بدون طيار Of Course I Still Love You، مما يمهد الطريق لمهمات فضائية مستقبلية فعالة من حيث التكلفة.

سيكون البث المباشر عبر الإنترنت متاحًا قبل 15 دقيقة تقريبًا من الإقلاع على الموقع الرسمي لشركة SpaceX. في حالة حدوث ظروف غير متوقعة ليلة الخميس، خططت شركة SpaceX بجدية لفرصة إطلاق احتياطية يوم الجمعة الساعة 9:19 مساءً، مما يضمن النشر الناجح لأقمار Starlink الصناعية.

مع استمرار SpaceX في دفع حدود استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، يمثل إطلاق أقمار Starlink هذه خطوة واعدة نحو عالم أكثر ترابطًا، مما يوفر إمكانية الوصول العالمي إلى خدمات الاتصالات الحيوية وتسريع التقدم الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم.