إطلاق SpaceX القادم لنشر أقمار Starlink الصناعية في المدار

من المقرر أن تطلق شركة SpaceX صاروخ Falcon 9 من قاعدة Vandenberg Space Force Base في أحدث مهمة لها لنشر 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في مدار أرضي منخفض. يمثل الإطلاق، المقرر إجراؤه في الساعة 9:04 مساءً يوم الخميس، علامة فارقة مهمة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالية السرعة ذات النطاق العريض التي تقدمها SpaceX.

على الرغم من أن الشركة أطلقت بنجاح العديد من مهام Starlink في الماضي، فإن هذا الإطلاق الخاص سيتضمن أول ستة أقمار صناعية من Starlink مجهزة بقدرات Direct to Cell. تم تصميم هذه الميزة الجديدة خصيصًا لتمكين مشغلي شبكات الهاتف المحمول من توفير الوصول العالمي إلى خدمات الاتصالات الأساسية مثل الرسائل النصية والمكالمات والتصفح.

علاوة على ذلك، ستشهد هذه المهمة أيضًا الرحلة الأولى لمعزز المرحلة الأولى للصاروخ. تخطط شركة SpaceX لهبوط المعزز على متن طائرتها بدون طيار Of Course I Still Love You بعد انفصالها عن بقية الصاروخ. يعد الاسترداد الناجح للمعززات وإعادة استخدامها أمرًا بالغ الأهمية لجهود SpaceX لتقليل تكلفة المهام الفضائية وجعل استكشاف الفضاء أكثر سهولة.

لتزويد المتحمسين وعشاق الفضاء بمقعد في الصف الأمامي للحدث، ستستضيف SpaceX بثًا مباشرًا عبر الإنترنت لعملية الإطلاق. من المقرر أن يبدأ البث عبر الإنترنت قبل 15 دقيقة تقريبًا من الإقلاع ويمكن الوصول إليه عبر الموقع الرسمي للشركة.

في حالة منع الظروف الجوية غير المواتية أو التحديات الفنية من إجراء الإطلاق مساء الخميس، فإن لدى SpaceX فرصة إطلاق احتياطية مقررة في الساعة 9:19 مساءً يوم الجمعة.

مع استمرار SpaceX في دفع حدود استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الاتصالات، تمثل هذه المهمة القادمة خطوة أخرى نحو هدف الشركة المتمثل في توفير تغطية إنترنت عالمية موثوقة وبأسعار معقولة.