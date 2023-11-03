يمثل الإطلاق المذهل لـ SpaceX Falcon 9 مهمة إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت شركة SpaceX بنجاح صاروخها Falcon 9 من مجمع الإطلاق 40 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. نشر الصاروخ مجموعة من 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink في مدار أرضي منخفض، مما يمثل مهمة إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين لشركة SpaceX لصالح وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

تم تنفيذ عملية الإطلاق بشكل لا تشوبه شائبة، دون أي تأخير أو مشاكل فنية. هبط معزز المرحلة الأولى لصاروخ Falcon 9 على متن سفينة بدون طيار متمركزة في المحيط الأطلسي بعد حوالي 8 دقائق ونصف من الإقلاع. استمتع المتفرجون على طول ساحل الفضاء بمشهد مذهل عندما ارتفع الصاروخ نحو السماء، دون أن يترك أي طفرات صوتية محلية في أعقابه.

توقع سرب الطقس الخامس والأربعون التابع لقوة الفضاء أن يكون الطقس جيدًا بنسبة 45% عند الإطلاق. وتشير التوقعات إلى ظهور سحب ركامية متفرقة على ارتفاعات تتراوح بين 80 إلى 3,000 قدم مع هطول أمطار متفرقة والرياح شمالية شرقية سرعتها من 6,000 إلى 15 ميلاً في الساعة. أدى التدفق البري فوق الساحل الفضائي بسبب ارتفاع السطح فوق شرق الولايات المتحدة إلى الحد من الرطوبة إلى مستويات أقل، مما قلل من المخاوف بشأن قاعدة السحابة الركامية.

يمكن لعشاق الفضاء توقع عمليات إطلاق أكثر إثارة من ساحل الفضاء في فلوريدا في المستقبل القريب. الإطلاق المقرر التالي هو مهمة SpaceX CRS-29 التابعة لناسا، وهي مهمة إعادة إمداد البضائع إلى محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر الآن أن يتم الإطلاق يوم الثلاثاء الساعة 9:16 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد تأخير لمدة يومين. سيتم إطلاق الصاروخ من المنصة 39A في مركز كينيدي للفضاء وسيتبع مسارًا نحو الشمال الشرقي.

تحمل هذه المهمة أهمية كبيرة لأنها ستقدم تحقيقات علمية جديدة وطعامًا وإمدادات ومعدات للطاقم الدولي على متن محطة الفضاء الدولية. ويتضمن البحث دراسة اتصالات الليزر وفهم التفاعلات بين طقس الأرض والفضاء.

ترقبوا تحديثات التغطية المباشرة لعمليات الإطلاق القادمة والمزيد من الأخبار المتعلقة بالفضاء. لا يزال استكشاف الفضاء يأسرنا، وفريقنا ملتزم بتوفير تغطية رفيعة المستوى لهذه الصناعة. نحن نقدر دعمكم في الحفاظ على جودة الصحافة من خلال الاشتراك في منشوراتنا.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو عدد الأقمار الصناعية التي نشرها فالكون 9 خلال عملية الإطلاق هذه؟

نشر Falcon 9 مجموعة من 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink في مدار أرضي منخفض.

2. أين هبط معزز المرحلة الأولى لصاروخ فالكون 9؟

هبط معزز المرحلة الأولى بنجاح على متن سفينة بدون طيار متمركزة في المحيط الأطلسي.

3. ما هو موعد الإطلاق التالي المقرر من ساحل فلوريدا الفضائي؟

الإطلاق المقرر التالي هو مهمة SpaceX CRS-29 التابعة لناسا، وهي مهمة إعادة إمداد البضائع إلى محطة الفضاء الدولية.

4. ما هو الغرض من مهمة CRS-29؟

تهدف مهمة CRS-29 إلى تقديم تحقيقات علمية جديدة والغذاء والإمدادات والمعدات للطاقم الدولي على متن محطة الفضاء الدولية. ويشمل البحث في اتصالات الليزر وفهم التفاعلات بين طقس الأرض والفضاء.