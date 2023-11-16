المركبة الفضائية SpaceX تحصل على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للإقلاع الثاني

حصلت المركبة الفضائية SpaceX، وهي نظام النقل الفضائي من الجيل التالي، على الضوء الأخضر للإقلاع الثاني على الإطلاق. أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) اليوم أنها منحت ترخيصًا لإطلاق مركبة Starship Super Heavy التابعة لشركة SpaceX. وتأتي موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بعد دراسة وتقييم متأنيين لمتطلبات السلامة والبيئة والسياسات والمسؤولية المالية.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق يوم الجمعة من Starbase، وهي منشأة تابعة لشركة SpaceX تقع في جنوب تكساس. يمكن للمشاهدين مشاهدة الحدث مباشرة على موقع Space.com، بإذن من SpaceX. يهدف هذا الإطلاق الثاني لمركبة Starship إلى إظهار قدرات المركبة وتمهيد الطريق لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

المركبة الفضائية، التي تتكون من معزز المرحلة الأولى يسمى Super Heavy ومركبة فضائية في المرحلة العليا يشار إليها باسم Starship، مصممة لتكون قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل. يمكن لهذا النهج المبتكر للسفر إلى الفضاء أن يجعل الرحلات إلى المريخ مجدية اقتصاديًا في المستقبل القريب، وهي رؤية طويلة الأمد لمؤسس شركة SpaceX ومديرها التنفيذي، إيلون ماسك.

يبلغ ارتفاع ستارشيب حوالي 400 قدم، وهو حاليًا أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق. على الرغم من مكانتها المثيرة للإعجاب، لم تكمل المركبة الفضائية سوى رحلة واحدة حتى الآن. وخلال مهمته التجريبية في أبريل، واجه الصاروخ صعوبات فنية أدت إلى تدميره المتعمد فوق خليج المكسيك. وأدى الحادث إلى إلحاق أضرار بأجزاء من منشأة Starbase، مما دفع SpaceX إلى تنفيذ التعديلات اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

لمعالجة الحرارة والطاقة الناتجة عن محركات رابتور البالغ عددها 33 محركًا على متن مركبة Super Heavy، قامت شركة SpaceX بتثبيت نظام قوي لغمر المياه أسفل منصة الإطلاق المدارية. سيساعد هذا النظام، الذي يتميز بلوحة فولاذية معززة ورذاذ ضخم، في تخفيف الأضرار المحتملة أثناء الإقلاع.

أنهت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها في حادث الرحلة الأولى لمركبة ستارشيب في سبتمبر وأجرت مراجعة للسلامة في أكتوبر. وكانت الخطوة التنظيمية الأخيرة هي استكمال المراجعة البيئية، والتي تضمنت التشاور مع مصلحة الأسماك والحياة البرية الأمريكية فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على التنوع البيولوجي المحيط بـ Starbase.

من المتوقع بشدة أن يتم إطلاق المركبة الفضائية، وتهدف الرحلة التجريبية القادمة إلى تحقيق أهداف مماثلة للمهمة السابقة. إذا نجحت المركبة الفضائية Super Heavy فسوف تهبط في خليج المكسيك، وستقترب المرحلة العليا من المركبة الفضائية من تحقيق السرعة المدارية قبل أن تهبط بالقرب من هاواي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المركبة الفضائية؟

ج: Starship هو نظام النقل الفضائي من الجيل التالي لشركة SpaceX، ويتكون من معزز المرحلة الأولى الثقيل جدًا ومركبة الفضاء في المرحلة العليا المعروفة باسم Starship.

س: ما هو الغرض من المركبة الفضائية؟

ج: تم تصميم المركبة الفضائية لتكون قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل وتهدف إلى جعل البعثات إلى المريخ مجدية اقتصاديًا في المستقبل.

س: ماذا حدث أثناء الرحلة التجريبية الأولى لمركبة ستارشيب؟

ج: واجهت المركبة الفضائية عدة مشاكل فنية، بما في ذلك فشل مرحلتيها في الانفصال، مما أدى إلى تدميرها المتعمد فوق خليج المكسيك.

س: ما هي التعديلات التي أجرتها SpaceX على عملية الإطلاق الثانية؟

ج: قامت شركة SpaceX بتركيب نظام غمر مائي أسفل منصة الإطلاق المدارية للتخفيف من الأضرار المحتملة أثناء الإقلاع.

س: ما هو هدف الرحلة التجريبية القادمة؟

ج: تهدف الرحلة التجريبية إلى إظهار قدرات المركبة الفضائية، حيث تهبط المركبة الثقيلة للغاية في خليج المكسيك وتقترب المرحلة العليا من السرعة المدارية قبل أن تهبط بالقرب من هاواي.

س: ما هي الخطوة التنظيمية النهائية اللازمة قبل الإطلاق الثاني؟

ج: كان على إدارة الطيران الفيدرالية إكمال المراجعة البيئية، بما في ذلك التشاور مع هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية لتقييم أي تأثير على التنوع البيولوجي المحيط بـ Starbase.

س: هل سيكون هناك المزيد من عمليات الإطلاق بعد هذا؟

ج: الترخيص الممنوح مؤخرًا خاص بعملية الإطلاق هذه، وأي عمليات إطلاق مستقبلية ستتطلب موافقة إضافية من السلطات التنظيمية.