تخطط SpaceX لإطلاق صاروخ Falcon 9 في وقت متأخر من الليل يوم الخميس

تستعد شركة SpaceX لإطلاق صاروخ Falcon 9 آخر في وقت متأخر من الليل من كيب كانافيرال، المقرر إطلاقه يوم الخميس. ستكون المهمة رفيعة المستوى، حيث ستتضمن إطلاق الطائرة الروبوتية الغامضة X-37B التابعة لقوة الفضاء. على الرغم من أن SpaceX لم تصدر إعلانًا عامًا بعد، إلا أن التحذيرات الملاحية الصادرة عن الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية وإدارة الطيران الفيدرالية تشير إلى أن نافذة إطلاق الصاروخ ستفتح في الساعة 11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء وتمتد بعد منتصف الليل حتى الساعة 3:31 صباحًا يوم الخميس.

سيتم إطلاق صاروخ فالكون 9 من مجمع الإطلاق 40 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء. على عكس المهام السابقة، لن يكون هناك طفرة صوتية محلية، ولن يهبط معزز المرحلة الأولى على متن سفينة بدون طيار في المحيط الأطلسي. ستبدأ التغطية المباشرة للإطلاق قبل 90 دقيقة من الإقلاع على floridatoday.com/space.

ومن المتوقع أن تكون الظروف الجوية للإطلاق غائمة جزئيا مع درجة حرارة حوالي 53 درجة فهرنهايت. ومن المتوقع أيضًا هبوب رياح شمالية تبلغ سرعتها حوالي 15 ميلاً في الساعة مع هبات تصل سرعتها إلى 20 ميلاً في الساعة، حيث تتحرك جبهة باردة عبر مقاطعة بريفارد.

بالإضافة إلى هذا الإطلاق، تستعد SpaceX أيضًا للمهمة السابعة لمركبة الاختبار المدارية X-37B. سيتم إطلاق الطائرة الفضائية السرية المستقلة يوم الأحد باستخدام صاروخ SpaceX Heavy Falcon من المنصة 39A في مركز كينيدي للفضاء. ولم يتم الإعلان عن نافذة الإطلاق لهذه المهمة بعد.

تواصل SpaceX لعب دور حاسم في تطوير استكشاف وتكنولوجيا الفضاء. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذا الإطلاق القادم والأخبار الأخرى المتعلقة بالفضاء.