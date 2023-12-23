تستعد شركة SpaceX لعمليات إطلاق متزامنة على الرغم من الطقس العاصف

من المقرر إطلاق صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا يوم الأحد الساعة 8:14 مساءً. EST، تحمل الطائرة الفضائية الآلية السرية Space Force X-37B في مهمة سرية. إذا سمحت الظروف الجوية بذلك، فقد تحاول SpaceX أيضًا إطلاق Starlink التالي في الساعة 11 مساءً. في نفس الليلة. ومع ذلك، من المتوقع أن تجلب الجبهة الباردة طقسًا عاصفًا إلى الساحل الفضائي، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذه الخطط أو تأخيرها.

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، توقعاتها الجوية الخطرة، حيث توقعت هطول أمطار متفرقة وعواصف رعدية متفرقة مع تقدم الجبهة الباردة. هناك فرصة لعواصف قوية إلى شديدة الهامش مع رياح نشطة وبرق وأمطار غزيرة. يتوقع سرب الطقس الخامس والأربعون التابع لقوة الفضاء أن يكون الطقس مناسبًا بنسبة 45% لإطلاق مهمة Falcon Heavy USSF-40، مشيرًا إلى الظروف الجوية المعتدلة والأمطار المتفرقة في موقع الإطلاق.

بالنسبة لإطلاق ستارلينك، يعطي سرب الطقس الخامس والأربعون في البداية فرصة بنسبة 45% لطقس مناسب للإطلاق في وقت مبكر من نافذة الإطلاق التي تبلغ أربع ساعات، والتي تزيد إلى 20% مع تقدم المساء. ومن المتوقع أن تتحرك الجبهة الباردة نحو الجنوب الشرقي ومن المحتمل أن تتحسن الظروف الجوية بنهاية نافذة الإطلاق.

لم تؤكد SpaceX بعد إطلاق Starlink، ولكن إذا تم المضي قدمًا، فسينطلق صاروخ Falcon 9 من محطة Cape Canaveral Space Force. وتهدف المهمة إلى نشر مجموعة الأقمار الصناعية Starlink 6-34.

وينتظر عشاق الفضاء بفارغ الصبر عمليات الإطلاق هذه المتتالية، ولكن قد يكون لدى الطبيعة الأم خطط أخرى. ستواصل SpaceX مراقبة الظروف الجوية وإجراء التعديلات اللازمة على جدول الإطلاق، مع الحفاظ على السلامة كأولوية قصوى.

للحصول على أحدث جدول إطلاق، قم بزيارة floridatoday.com/launchschedule.