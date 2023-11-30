تقوم شركة SpaceX بعملية استحواذ استراتيجية لتعزيز تصنيع المظلات

استحوذت شركة SpaceX، شركة الطيران التي أسسها إيلون ماسك، بهدوء على شركة Pioneer Aerospace، وهي شركة بائعة للمظلات، في خطوة تظهر التزام الشركة بالتكامل الرأسي. وتأتي عملية الاستحواذ بعد أن أعلنت الشركة الأم لشركة Pioneer Aerospace إفلاسها، مما يجعل شراء SpaceX بمثابة شريان حياة محتمل للبائع المتعثر. على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، تشير ملفات الإفلاس إلى أن شركة SpaceX قامت بتأمين شركة Pioneer Aerospace مقابل مبلغ متواضع قدره 2.2 مليون دولار.

شركة Pioneer Aerospace هي المسؤولة عن إنتاج المظلات المستخدمة في كبسولات Dragon الخاصة بشركة SpaceX، والتي تعمل كمكونات أساسية أثناء مهام ناسا إلى محطة الفضاء الدولية. تم تصميم هذه المظلات المخادعة لتعمل بسرعات قصوى وتلعب دورًا حيويًا في استقرار المركبة الفضائية أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض. وفقًا لوكالة ناسا، يتم نشر المزالق عندما يصل Dragon إلى ارتفاع 18,000 قدم أثناء السفر بسرعة 350 ميلًا تقريبًا في الساعة.

يؤكد الاستحواذ على شركة Pioneer Aerospace على الطبيعة المعقدة لتصنيع المظلات الفضائية. يقول أبهي تريباثي، مدير عمليات المهمة في مختبر علوم الفضاء التابع لجامعة كاليفورنيا في بيركلي: "الفضاء صعب، لكن المظلات الفضائية أصعب بكثير". وبفضل خبرته الواسعة في كل من SpaceX وNASA، أكد تريباثي على صعوبة إنشاء هذه المكونات المتطورة تقنيًا، وشبهها بالتحدي المتمثل في تطوير أنظمة دفع معقدة.

بينما تشتهر شركة SpaceX بميلها نحو التصنيع الداخلي والتكامل الرأسي، فقد تم اتخاذ قرار الاستعانة بمصادر خارجية للمظلات بناءً على معايير محددة وضعها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك. وأوضح تريباثي، الذي حضر الاجتماعات مع ماسك، أنه طالما أن الموردين يتمتعون بالكفاءة والموثوقية في جداول الاجتماعات، فإن SpaceX على استعداد للاستعانة بمصادر خارجية. ومع ذلك، عندما لا يتم استيفاء هذه المعايير، تختار الشركة الاستعانة بمصادر داخلية لعملية التصنيع.

يسلط استثمار SpaceX في Pioneer Aerospace الضوء على العقبات الكبيرة التي تواجه إنتاج المظلات. تتطلب تعقيدات تصنيع المنتجات المعقدة صغيرة الحجم اختبارات وخبرة كبيرة. وعلى الرغم من مشاركتها في الهندسة والاختبار، فقد تطلعت شركة SpaceX في نهاية المطاف إلى شركاء خارجيين مثل Pioneer Aerospace وAirborne Systems لتلبية متطلبات التصنيع الخاصة بها. من خلال جلب تصنيع المظلات داخل الشركة، تهدف SpaceX إلى الحصول على فهم أعمق للتفاصيل المعقدة لأنظمة المظلات الخاصة بها.

أسئلة وأجوبة

س: ماذا اكتسبت شركة SpaceX؟

ج: استحوذت شركة SpaceX على شركة Pioneer Aerospace، وهي شركة تبيع المظلات.

س: ماذا تفعل المظلات التي تصنعها شركة بايونير أيروسبيس؟

ج: تنتج شركة Pioneer Aerospace مظلات خادعة تستخدم في كبسولات Dragon الخاصة بشركة SpaceX لتحقيق استقرار المركبة الفضائية أثناء إعادة الدخول.

س: لماذا استحوذت شركة SpaceX على شركة Pioneer Aerospace؟

ج: استحوذت شركة SpaceX على شركة Pioneer Aerospace لتعزيز قدراتها على التكامل الرأسي وتعزيز تصنيعها للمظلات.

س: ما مدى صعوبة تصنيع المظلة؟

ج: يعتبر تصنيع المظلات للتطبيقات الفضائية أمرًا صعبًا للغاية نظرًا لمتطلبات السرعة العالية والحاجة إلى اختبارات صارمة.

س: ما هي العوامل التي تأخذها شركة SpaceX في الاعتبار عند اتخاذ قرار بالاستعانة بمصادر خارجية أو التصنيع من الداخل؟

ج: تقوم شركة SpaceX بالاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع عندما يستوفي الموردون معايير الكفاءة وجدول التسليم. عندما لا يتم استيفاء هذه المعايير، تختار الشركة الاستعانة بمصادر داخلية.