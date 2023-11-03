تكنولوجيا الاتصالات بالليزر الجديدة تمكن الأقمار الصناعية الصغيرة من إحداث ثورة في نقل البيانات الفضائية

منحت وكالة تطوير الفضاء (SDA) مؤخرًا عقدًا بقيمة 1.8 مليون دولار لشركة SpaceRake، وهي شركة ناشئة رائدة مقرها في كامبريدج، ماساتشوستس. ويمثل هذا أول عقد حكومي لشركة SpaceRake، وهي شركة تأسست عام 2021 على يد كيري كاهوي، خبير الهندسة الكهربائية، وجيريمي فيرتهايمر، نائب رئيس الهندسة السابق في جوجل والمتخصص في الذكاء الاصطناعي.

وسيقوم العقد الذي مدته سنتان، والذي تم الإعلان عنه في الأول من نوفمبر، بتمويل شركة SpaceRake لتطوير محطات اتصالات ليزر مصغرة ومتقدمة. الهدف هو تمكين الأقمار الصناعية الصغيرة، مثل الأقمار الصناعية المكعبة، من نقل البيانات عبر روابط الليزر باستخدام طبقة النقل. تقع شبكة الاتصالات العالمية هذه، التي أنشأها SDA – وهو فرع من قوة الفضاء الأمريكية – في مدار أرضي منخفض.

منحت SDA أيضًا عقودًا للاعبين الرئيسيين في الصناعة مثل Lockheed Martin وNorthrop Grumman وYork Space Systems لبناء أقمار صناعية لطبقة النقل Tranche 2، والتي سيتم تجهيزها بمحطات اتصالات بصرية وترددات راديوية.

على الرغم من أن محطات SpaceRake لم يتم تطويرها خصيصًا للأقمار الصناعية الخاصة بـ SDA، إلا أنها ستسمح للمركبات الفضائية الصغيرة بمشاركة البيانات مع Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). PWSA عبارة عن كوكبة مبتكرة في مدار أرضي منخفض تتضمن أقمارًا صناعية لاتصالات طبقة النقل وأقمارًا صناعية للدفاع الصاروخي لطبقة التتبع.

بالإضافة إلى المحطات الضوئية، تخطط SpaceRake لتطوير تقنيات شبكات الاتصالات بالليزر لمختلف التطبيقات الفضائية والأرضية. تتمثل رؤية الشركة في خفض التكاليف وزيادة اعتماد الوصول إلى الشبكة في الفضاء، وفتح حالات استخدام جديدة والسماح لمزيد من البيانات بالوصول إلى المستخدمين النهائيين الأرضيين.

تتمتع تقنية الاتصالات الليزرية الجديدة هذه من SpaceRake بالقدرة على إحداث ثورة في نقل البيانات الفضائية. ومن خلال تمكين الأقمار الصناعية الصغيرة من التواصل بفعالية وكفاءة، فإنه سيمهد الطريق لتعزيز الاتصال وتبادل البيانات في صناعة الفضاء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو SpaceRake؟

SpaceRake هي شركة ناشئة مقرها في كامبريدج، ماساتشوستس. تأسست عام 2021، وهي متخصصة في تطوير محطات الاتصالات الليزرية للأقمار الصناعية الصغيرة.

2. ما هي طبقة النقل؟

طبقة النقل هي شبكة اتصالات عالمية تقع في مدار أرضي منخفض. ويتم إنشاؤه من قبل وكالة تطوير الفضاء (SDA)، وهي فرع من قوة الفضاء الأمريكية.

3. ما هي هندسة الفضاء المقاتلة المنتشرة (PWSA)؟

يشير PWSA إلى كوكبة مدار أرضي منخفض تتضمن أقمار اتصالات طبقة النقل وأقمار الدفاع الصاروخي ذات طبقة التتبع. ويهدف إلى تعزيز القدرات الفضائية لأغراض الحرب.