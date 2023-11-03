عجائب دم سرطان حدوة الحصان: بوابة لسفر أكثر أمانًا إلى الفضاء

في إنجاز علمي مثير، قامت مجموعة من العقول الشابة اللامعة من مدرسة Pinecrest Academy Space Coast المتوسطة بتطوير تجربة مثيرة للاهتمام لديها القدرة على إحداث ثورة في السفر إلى الفضاء. مستوحاة من الخصائص الفريدة لدم سلطعون حدوة الحصان، يهدف فريق "فتيان البكتيريا" إلى استكشاف ما إذا كانت هذه المادة الرائعة يمكنها اكتشاف التلوث البكتيري في الجاذبية الصغرى، تمامًا كما يحدث على الأرض.

يحتوي دم سلطعون حدوة الحصان على عنصر حيوي يمكنه اكتشاف وجود السموم الداخلية البكتيرية الضارة. وقد استحوذت آلية الدفاع الطبيعي هذه على اهتمام العلماء بسبب تطبيقاتها المحتملة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والآن استكشاف الفضاء.

تم اختيار تجربة "Bacteria Boys" كجزء من برنامج تجارب رحلات الفضاء الطلابية المرموق، وسيتم إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) بالتعاون مع المركز الوطني لتعليم علوم الأرض والفضاء (NCESSE). ويوفر هذا البرنامج، برفقة معهد آرثر سي. كلارك لتعليم الفضاء والمختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية، منصة للمبتكرين الشباب للمساهمة في الأبحاث الرائدة.

ستتاح لأعضاء فريق Pinecrest Academy Space Coast الموهوبين - ليام هاوزر، وكونور سانتوري، وإريك ديستاسي، وإيفان أيرلندا، ولوك كوستا - فرصة مذهلة لمشاهدة تجربتهم مباشرة في مركز كينيدي للفضاء خلال مهمة إعادة الإمداد التاسعة والعشرين لـ SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر إطلاق هذه المهمة في 29 نوفمبر 9، الساعة 2023:8 مساءً، وتمثل علامة فارقة في رحلاتهم العلمية.

وأعرب مدير قسم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كونسويلو بريتوريوس، عن اعتزازه الشديد بإنجازات الطلاب، وسلط الضوء على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة. إدراكًا لفرصة تغيير الحياة التي تنتظرنا، يشيد بريتوريوس بالطلاب لالتزامهم الاستثنائي بالاكتشافات العلمية.

وبينما ننتظر بفارغ الصبر نتائج هذه التجربة الرائدة، هناك شيء واحد مؤكد - وهو أن التطبيقات المحتملة لدم سرطان حدوة الحصان في السفر إلى الفضاء قد تحمل المفتاح لرحلات أكثر أمانًا وكفاءة خارج الغلاف الجوي لكوكبنا.

الأسئلةالشائعة

1. ما هو برنامج تجارب الرحلات الفضائية للطلاب؟

برنامج تجارب الرحلات الفضائية للطلاب (SSEP) هو برنامج يديره المركز الوطني لتعليم علوم الأرض والفضاء (NCESSE) ومعهد آرثر سي كلارك لتعليم الفضاء بالشراكة مع مختبر ISS الوطني. وهو يوفر للطلاب الفرصة لتصميم وإجراء التجارب التي يتم تنفيذها بعد ذلك على محطة الفضاء الدولية.

2. ما هي التطبيقات المحتملة لدم سرطان حدوة الحصان؟

يحتوي دم سلطعون حدوة الحصان على مكون قادر على اكتشاف السموم الداخلية البكتيرية الضارة. هذه الخاصية الفريدة لها آثار مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والآن السفر إلى الفضاء. يمكن أن يؤدي تسخير قوة دم سرطان حدوة الحصان إلى تحسين الكشف عن التلوث البكتيري وإجراءات سلامة أفضل لرواد الفضاء أثناء المهام الفضائية.

3. لماذا يعد دم سرطان حدوة الحصان ذا قيمة كبيرة؟

يحتوي دم سرطان حدوة الحصان على مادة تسمى Limulus Amebosis Lysate (LAL)، والتي تتفاعل مع وجود البكتيريا الضارة عن طريق تكوين مادة تشبه الهلام. ويستخدم هذا التفاعل في صناعة الأدوية لاختبار التلوث البكتيري في المنتجات الطبية، وضمان سلامتها للاستخدام البشري. إن الخصائص الاستثنائية لدم سرطان حدوة الحصان جعلت منه موردا لا يقدر بثمن في البحوث الطبية الحيوية وخارجها.

مصادر:

– المركز الوطني لتعليم علوم الأرض والفضاء (NCESSE): [URL]

– المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية (ISS): [URL]