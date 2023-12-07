انتخابات الإعادة تقرر مقاعد جورجيا الجنوبية

وفي جولة الإعادة الأخيرة في انتخابات جورجيا الجنوبية، تم تحديد العديد من المقاعد بينما لا يزال البعض الآخر في انتظار التصديق الرسمي.

في سباق Enigma City Council Post 1، خرج دونالد فرانكلين الأب منتصرًا، متغلبًا على بنتلي بارنتين الحالية بأغلبية 73 صوتًا مقابل 60. وبالمثل، في سباق Enigma City Council Post 2، هزم دوج ويب الرئيس الحالي واين تشين بأغلبية 70 صوتًا مقابل 63. وقد تم استدعاء هذه النتائج واعتمادها رسميًا.

شهد سباق عمدة فيينا احتفاظ إيدي دانييلز الحالي بمنصبه، متغلبًا على منافسه راندال ألموند بأغلبية 256 صوتًا مقابل 190. تم أيضًا تسمية هذا السباق رسميًا واعتماده.

في منطقة مجلس مدينة فالدوستا 7، يتقدم نيك "بيج نيك" هاردن على بيل لوف بفارق كبير حيث بلغ عدد الأصوات 1,519-754. في حين أن هذا السباق لديه متسابق أول، إلا أنه لم يتم تسميته رسميًا بعد وينتظر الشهادة.

سباق مقعد عمدة ويلاكوتشي يشغل منصب سام نيوسوم في الصدارة، متفوقًا على دانتي جريفين بأغلبية 30 صوتًا مقابل 27. وكما هو الحال مع سباق فالدوستا، فإن هذا السباق ينتظر أيضًا الشهادة الرسمية.

وصل سباق مجلس مدينة فيينا إلى طريق مسدود حاليًا، حيث حصل الرئيس الحالي ألبرت كينج وبابيت لويس على عدد متساوٍ من الأصوات بأغلبية 221 صوتًا مقابل 221 صوتًا. إن الخطوات التالية في هذا السباق غير مؤكدة، لكن إجراء انتخابات إعادة أخرى أمر وارد.

ومن الجدير بالذكر أن المواثيق البلدية في بينبريدج وبرينسون، وكذلك بيلهام، تختلف عن المدن الأخرى في الولاية. في بينبريدج وبرينسون، يفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، بينما في بيلهام، يتم تحديد المقاعد من خلال قواعد الأغلبية.

في حين تم تحديد بعض السباقات، لا يزال البعض الآخر قيد التقدم أو في انتظار المزيد من الإجراءات. ابق على اطلاع دائم بأخبار WALB لمعرفة آخر نتائج الانتخابات في جورجيا الجنوبية.