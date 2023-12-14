تسعى اللوائح الجديدة إلى حماية هدوء المتنزهات الوطنية

ملخص: يتم تنفيذ لوائح جديدة للحد من الجولات الجوية فوق المعالم والمتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة، وذلك بهدف الحفاظ على صفاء هذه المناطق الطبيعية المحبوبة. وتأتي هذه اللوائح بعد أن حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن خدمة المتنزهات الوطنية وإدارة الطيران الفيدرالية لم تطبقا بشكل كافٍ قانون عام 2000 الذي يحكم الجولات الجوية التجارية فوق المتنزهات. ستمنع القواعد الجديدة الرحلات الجوية من الاقتراب من مسافة نصف ميل من مواقع مثل جبل رشمور ومنتزه بادلاندز الوطني، بدءًا من أبريل. وفي حين أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا من قبل المجموعات البيئية وبعض الزوار، إلا أنها أشعلت جدلاً مثيرًا للجدل مع صناعة الرحلات الجوية التي تطالب باستمرار الوصول إليها وتزعم أن خدماتها توفر تجارب لا مثيل لها، خاصة لكبار السن والمعاقين. اعتمدت المتنزهات الوطنية المختلفة خططًا أو اتفاقيات طوعية للامتثال للوائح، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات للمتنزهات التي بها عدد أقل من الرحلات الجوية أو في ألاسكا حيث تكون الطائرات الصغيرة ضرورية للنقل. ومع ذلك، فإن معارضي اللوائح يفكرون في رفع دعوى قضائية للطعن فيها. وبينما يستمر النقاش، فإن الهدف الأساسي من اللوائح هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على هدوء هذه المناطق الطبيعية وضمان وصول جميع الزوار إليها.

العنوان: تحقيق التوازن: اللوائح الجديدة تهدف إلى حماية السلام في المتنزهات الوطنية

وسط مخاوف بشأن التلوث الضوضائي الناجم عن الجولات الجوية، تقوم خدمة المتنزهات الوطنية وإدارة الطيران الفيدرالية بتنفيذ لوائح جديدة لحماية هدوء المعالم والمتنزهات الوطنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم قضائي صدر قبل ثلاث سنوات، والذي وجد أن الوكالات لم تطبق بشكل فعال قانون عام 2000 الذي يحكم الرحلات الجوية التجارية فوق هذه المناطق.

بدءًا من شهر أبريل، سيتم تطبيق لوائح أكثر صرامة، مما يجعل الرحلات الجوية محظورة من الاقتراب لمسافة نصف ميل من مواقع مثل جبل رشمور ومنتزه بادلاندز الوطني. تهدف هذه الإجراءات إلى معالجة الشكاوى القديمة من الزوار ونشطاء البيئة الذين يزعمون أن الضوضاء تعطل التجربة الطبيعية وموائل الحياة البرية في المتنزهات.

وفي حين تدعم المجموعات البيئية وبعض الزوار اللوائح الجديدة، فإن صناعة الرحلات الجوية تشعر بالقلق إزاء تأثيرها على أعمالهم وتقول إنها توفر فرصًا فريدة، خاصة لكبار السن والمعاقين. تفكر الصناعة في رفع دعوى قضائية ردًا على اللوائح وأثارت تساؤلات حول سرعة العملية، معربة عن مخاوفها بشأن احتمال التوقف عن العمل.

ولضمان الامتثال، اعتمدت معظم المتنزهات الوطنية بالفعل خططًا أو اتفاقيات طوعية، مع استثناءات للمتنزهات ذات الحد الأدنى من الحركة الجوية أو في مواقع مثل ألاسكا حيث تكون الطائرات الصغيرة ضرورية للنقل. وتهدف اللوائح إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على هدوء المتنزهات وضمان وصول جميع الزوار إليها.

ومع احتدام النقاش، فمن الواضح أن الهدف الأساسي لهذه اللوائح هو الحفاظ على جوهر هذه المناطق الطبيعية، مما يسمح للزوار بتجربة الجمال الحقيقي والصفاء في المتنزهات.