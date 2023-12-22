مساعد مدرب نيو إنجلاند باتريوتس ينضم إلى جامعة سيراكيوز

اتخذ مدرب فريق باتريوتس على نطاق واسع روس دوجلاس قرارًا بترك الفريق والانضمام إلى طاقم الهجوم في جامعة سيراكيوز. وفقًا لمصدر ما، سيقوم دوغلاس بتدريب المستلمين وسيتولى مسؤوليات إضافية ضمن الجريمة تحت قيادة مدرب سيراكيوز الجديد فران براون. انتقل دوجلاس، الذي انضم إلى باتريوتس كمدرب لمراقبة الجودة الدفاعية في عام 2021 من خلال برنامج زمالة بيل والش لتدريب التنوع، إلى منصبه الحالي قبل موسم 2022.

ومع انتقاله إلى طاقم الهجوم في سيراكيوز، من المتوقع أن يقدم دوجلاس خبرته ومعرفته للمساعدة في تحسين أداء الفريق. في عمر 29 عامًا فقط، أصبح دوجلاس أصغر مدرب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية عندما نقله مدرب باتريوتس بيل بيليشيك إلى الهجوم. لقد قام بتدريب المستلمين خلال الموسمين الماضيين جنبًا إلى جنب مع تروي براون، الذي كان مدرب المستلمين / العائدين للفريق.

تم الاعتراف بدوغلاس مؤخرًا من قبل شبكة NFL كأحد المدربين المساعدين الصاعدين في الدوري. كان تأثيره على باتريوتس واضحًا، حيث أعرب العديد من اللاعبين عن إيمانهم بقدرته على أن يصبح مدربًا رئيسيًا أو منسقًا هجوميًا في المستقبل. يوفر له هذا الانتقال إلى سيراكيوز فرصة لتطوير مهاراته التدريبية والمساهمة في نجاح برنامج كرة القدم بالجامعة.

كما تعرض فريق باتريوتس أيضًا لخسارة أخرى حيث انضم لاعب فريق التدريب كالفين مونسون إلى فريق ميامي دولفينز. ظهر مونسون في ثلاث مباريات هذا الموسم، وقدم مساهمات في كل من الفرق الدفاعية والخاصة. مع رحيل مونسون، أصبح لدى الوطنيين الآن مكانين شاغرين في فريقهم التدريبي.

بينما يتعامل الوطنيون مع هذه التغييرات التدريبية وتعديلات القائمة، سيستمرون في السعي لتحقيق النجاح على أرض الملعب. يعكس تاريخ الفريق في الفوز بلقب Super Bowls التزامهم بالتميز، وسيكون رحيل روس دوغلاس بمثابة فرصة للباتريوتس لاستكشاف استراتيجيات ومواهب تدريب جديدة لتعزيز إنجازاتهم.