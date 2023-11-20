هل هو تكملة لـ Nier: Automata في الأفق؟

كان عشاق لعبة تقمص الأدوار والحركة التي نالت استحسانا كبيرا، Nier: Automata، ينتظرون بفارغ الصبر أخبار التكملة. وبينما كان مجتمع الألعاب يأمل في إصدار وشيك، يبدو أنه سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً. وفقًا لمنتج Square Enix Yosuke Saito، فإن فريق التطوير لديه خطط لإدخال جديد في سلسلة Nier، لكن ذلك لن يكون في أي وقت قريب. في مقابلة أجريت مؤخرًا في حدث اللعبة الكورية G-STAR 2023، أكد سايتو أن هناك تكملة في الأفق، لكنه أكد على أن تركيزهم حاليًا ينصب على مشروع مختلف.

تلقت لعبة Nier: Automata الأصلية، التي تم إصدارها في عام 2017، إشادة واسعة النطاق بسبب صورها المذهلة وآليات القتال الفريدة. بيعت 7.5 مليون نسخة مثيرة للإعجاب، وسرعان ما حققت نجاحًا كبيرًا لـ Square Enix. منذ ذلك الحين، قامت اللعبة بتوسيع عالمها من خلال الأحداث المتقاطعة والعروض الترويجية وحتى تعديل الرسوم المتحركة. ومع ذلك، على الرغم من نجاحها، لم يتلق المشجعون بعد تأكيدًا لتكملة رئيسية جديدة.

خلال المقابلة، اعترف سايتو بالتحدي المتمثل في تكرار النجاح الهائل الذي حققته Nier: Automata. وبينما أعرب عن تفاؤله بمستقبل المسلسل، إلا أنه أقر أيضًا بصعوبة تجاوز الإنجازات الأصلية. وقد ردد رئيس شركة Nier، يوكو تارو، هذا الشعور، حيث ذكر أن تحقيق نفس المستوى من نجاح المبيعات سيكون "مستحيلًا تمامًا".

على الرغم من ندرة التفاصيل المتعلقة بلعبة Nier القادمة، إلا أن المشجعين يمكنهم أن يشعروا بالعزاء في حقيقة أن السلسلة المحبوبة ستستمر في التطور. في هذه الأثناء، يعمل سايتو وتارو بلا كلل على مشروع منفصل يأملان في الكشف عنه في عام 2024. وبينما تظل التفاصيل طي الكتمان، فإن الترقب المحيط بإعلانهما القادم واضح.

في الختام، على الرغم من أن الجزء الثاني المباشر لـ Nier: Automata قد لا يصل في المستقبل القريب، إلا أنه يمكن للجماهير أن يطمئنوا إلى أن سلسلة Nier ستستمر. إن شغف فريق التطوير وإبداعه، إلى جانب قاعدة المعجبين المتفانين، يضمنان أن الإصدار التالي سيكون يستحق الانتظار.

أسئلة وأجوبة

1. هل سيكون هناك تكملة لـ Nier: Automata؟

نعم، أكدت Square Enix أن هناك تكملة قيد العمل. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار بعد.

2. متى يمكننا أن نتوقع المزيد من المعلومات حول لعبة Nier الجديدة؟

صرحت Square Enix بأنها تأمل في مشاركة المزيد من التفاصيل حول لعبة Nier القادمة في وقت ما في عام 2024. ترقب الإعلانات والتحديثات الرسمية.

3. هل ترقى اللعبة الجديدة إلى مستوى نجاح Nier: Automata؟

لقد اعترف المطورون بالتحدي المتمثل في تجاوز النجاح الهائل للعبة الأصلية. ورغم تفاؤلهم بمستقبل المسلسل، إلا أن تحقيق نفس مستوى المبيعات قد يكون صعبا. ومع ذلك، يمكن للمعجبين أن يتوقعوا إضافة جديرة بالاهتمام إلى عالم Nier.