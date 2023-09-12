تقوم سوني بتسجيل العلامات التجارية لأجهزة PS6 وPS7 وPS8 وPS9 وPS10

سجلت شركة Sony علامات تجارية لأسماء PlayStation 6 حتى 10 في اليابان، مما يشير إلى خططها طويلة المدى لوحدات التحكم المستقبلية. تضمن هذه الخطوة عدم تمكن أي شخص آخر من استخدام هذه الأسماء. في حين أن هذا لا يعني أن جهاز PlayStation 6 وشيك، حيث غالبًا ما تسجل شركة Sony أسماء وحدات التحكم قبل سنوات من إصدارها، إلا أنها توفر نظرة ثاقبة لنواياها المستقبلية.

استنادًا إلى أنماط الإصدار السابقة، بافتراض وجود فجوة مدتها سبع سنوات بين أجيال وحدات التحكم، من المحتمل أن يتم إصدار PlayStation 6 في عام 2027. وتوقعت Microsoft إصدار جهاز PlayStation 2028 في عام 6 خلال دعوى قضائية حديثة أمام محكمة FC. ومن المحتمل أيضًا أن يستغرق إصدار أجيال وحدات التحكم المستقبلية وقتًا أطول، مع الأخذ في الاعتبار مشكلات سلسلة التوريد التي واجهتها بداية الجيل الحالي. وهذا من شأنه أن يتماشى مع تاريخ الإطلاق 2028.

وبالنظر إلى المستقبل، من المحتمل أن يتم إصدار PlayStation 7 في عام 2035، وPlayStation 8 في عام 2042، وPlayStation 9 في عام 2049، وPlayStation 10 في عام 2056. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن وحدات التحكم المادية التقليدية قد لا تكون موجودة بحلول ذلك الوقت. نقطة. من المرجح أن تتجه صناعة الألعاب نحو منصات البث أو حتى التقنيات الأكثر تقدمًا، مثل الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز.

في حين أن المشهد التكنولوجي المستقبلي لا يزال غير مؤكد، فإن الشيء الوحيد الذي من المرجح أن يستمر هو إصدار الألعاب التي قد تحتوي على أخطاء أو مشكلات عند الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يستمر التنافس على وحدات التحكم بين PlayStation وXbox، حيث يدعم المشجعون بشغف علامتهم التجارية المفضلة.

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