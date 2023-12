الاستوديوهات المملوكة لشركة Sony تواجه تخفيضات في عدد الموظفين وتحديات التطوير في أعقاب خرق البيانات Insomniac

كشف خرق بيانات حديث في شركة Insomniac، مطور لعبة Spider-Man 2، عن الصعوبات التي تواجهها الاستوديوهات المملوكة لشركة Sony في التعامل مع تكاليف التطوير المرتفعة والحاجة إلى تخفيض عدد الموظفين. طالب المتسللون الذين تمكنوا من الوصول غير المصرح به إلى أنظمة Insomniac بدفع مبلغ 2 مليون دولار بالبيتكوين لمنع نشر البيانات السرية. وعلى الرغم من رفض شركة سوني الامتثال، فقد نفذ المتسللون تهديدهم ونشروا 1.67 تيرابايت من البيانات.

لم تكشف الملفات المسربة عن إصدارات الألعاب القادمة وعقود الشركة فحسب، بل كشفت أيضًا عن خطط تخفيض عدد الموظفين في استوديوهات PlayStation. وفي حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان قد تم تنفيذ هذه الخطط، فقد ورد أن Insomniac تعرضت لضغوط للتخلي عن 50-75 موظفًا. أشارت المناقشات بين موظفي الاستوديو إلى الإزالة الإستراتيجية لأعضاء الفريق من مشروعي Wolverine وSpider-Man 3، مع استبدالهم من لعبة Ratchet & Clank غير المعلنة وعنوان IP جديد لم يتم الكشف عنه.

إن الضغط من أجل إجراء تخفيضات في الميزانية لا يقتصر على شركة Insomniac وحدها. وأظهرت الوثائق المسربة أن استوديوهات سوني الأخرى التابعة للطرف الأول خضعت أيضًا لتخفيض عدد الموظفين. شهدت كل من Media Molecule وBungie وNaughty Dog عمليات تسريح كبيرة للعمال، مما يشير إلى اتجاه أوسع داخل استوديوهات PlayStation.

علاوة على ذلك، تسلط البيانات المسربة الضوء على التكاليف الباهظة المرتبطة بإنشاء ألعاب فيديو رائجة. على سبيل المثال، تجاوزت Spider-Man 2 ميزانية التطوير الأصلية بمبلغ 30 مليون دولار، مما يتطلب بيع 7.2 مليون وحدة فقط لتحقيق التعادل. على الرغم من أنها باعت أكثر من 5 ملايين نسخة في أول 11 يومًا، إلا أن هذه الأرقام تؤكد المبيعات الهائلة المطلوبة لتحقيق الربحية.

تواجه صناعة ألعاب الفيديو ككل أوقاتًا صعبة. قام العديد من المطورين الرئيسيين، بما في ذلك Epic وCreative Assembly، بتنفيذ عمليات تسريح جماعي للعمال. واجهت شركة Sony نفسها انتكاسات في مبادرات الخدمة المباشرة، مما أدى إلى مراجعة مشاريعها المستقبلية وإلغاء لعبة The Last of Us متعددة اللاعبين.

أدى الجمع بين ارتفاع النفقات والحاجة إلى تبسيط العمليات إلى إجبار الاستوديوهات المملوكة لشركة Sony على اتخاذ قرارات صعبة. ومع تطور صناعة ألعاب الفيديو، فمن الواضح أن تدابير خفض التكاليف والتخطيط الاستراتيجي ستكون حاسمة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.