سوني تكشف عن BURANO، كاميرا السينما الرقمية CineAlta الجديدة

أعلنت شركة سوني مؤخرًا عن أحدث كاميرا سينمائية رقمية لها، وهي BURANO. تتميز هذه الكاميرا الجديدة بمستشعر CMOS كامل الإطار بدقة 8.6K، وقدرات التركيز التلقائي، وND إلكتروني متغير، وتثبيت الصورة داخل الجسم. كما أن لديها ISO أصلي مزدوج يبلغ 800 و320، مما يجعلها متعددة الاستخدامات في ظروف الإضاءة المختلفة. ومن المقرر أن يبدأ شحن BURANO في ربيع عام 2024، بسعر 25,000 دولار أمريكي.

إحدى الميزات البارزة في كاميرا BURANO هي مرشح ND المتغير وتثبيت الصورة داخل الجسم، مما يجعلها أول كاميرا سينمائية رقمية في العالم تجمع بين الميزتين في جسم واحد. وهذا يوفر لصانعي الأفلام المزيد من المرونة والراحة في التقاط لقطاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الكاميرا بضبط تلقائي للصورة هجين سريع والتعرف على الهدف مدعوم بمعالجة الذكاء الاصطناعي عند استخدامها مع عدسات E-mount.

يستهدف BURANO في المقام الأول المالكين/المشغلين من الفئة المتوسطة إلى الراقية الذين يرغبون في استثمار ما يزيد عن 20,000 دولار أمريكي لشراء كاميرا سينما رقمية. ومن المتوقع أن يتم استخدامه في إنتاجات مختلفة، مثل الأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو الخاصة بالشركات ومقاطع الفيديو الموسيقية وتصوير الحياة البرية والطبيعة، وكخيار كاميرا B شائع إلى جانب Sony VENICE 2.

تأخذ الكاميرا اسمها من جزيرة بورانو الصغيرة في بحيرة البندقية بإيطاليا. تم اختيار هذا الاسم لتأسيس اتصال بالبندقية ويرمز إلى قدرات الكاميرا. تشتهر مدينة بورانو بأعمال الدانتيل ومنازلها ذات الألوان الزاهية.

من حيث جودة الصورة، تعرض بورانو أداءً مثيرًا للإعجاب. ويتميز بمستشعر CMOS كامل الإطار بدقة 8.6K، مشابه للمستشعر الموجود في كاميرا VENICE 2. يوفر 16 توقفًا من النطاق الديناميكي، مع ضوضاء منخفضة وحساسية لحالات الإضاءة المنخفضة. يدعم المستشعر أيضًا ISOs Dual Base 800 و 3200.

فيما يتعلق ببرامج ترميز التسجيل، يقدم BURANO خيارات متنوعة مثل X-OCN LT وXAVC H وXAVC. إنه قادر على تسجيل ملفات X-OCN داخليًا دون الحاجة إلى مسجل خارجي. يوفر X-OCN LT أحجام ملفات أصغر مع الحفاظ على جودة ومرونة الملفات الخطية ذات 16 بت.

بشكل عام، تعد كاميرا Sony BURANO كاميرا سينمائية رقمية قوية توفر جودة صورة استثنائية وميزات متقدمة. إنه مصمم لتلبية احتياجات صانعي الأفلام المحترفين ومن المتوقع أن يترك بصمته في الصناعة.

مصادر:

– إعلان منتج سوني بورانو

- رحلة البندقية إلى إيطاليا: جزيرة بورانو الملونة