يمكن لمالكي PS5 الاستمتاع بموسيقى Apple بدون إعلانات لمدة ستة أشهر

يتمتع مالكو PS5 في جميع أنحاء العالم بفرصة الاستمتاع بتجربة خالية من الإعلانات مع Apple Music لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك بفضل العرض الترويجي من Apple وSony. يسمح العرض الترويجي، المتاح حتى نوفمبر 2024، لعملاء Apple Music الجدد و"المؤهلين" بتنشيط العرض عن طريق تنزيل تطبيق Apple Music وتسجيل الدخول إليه على أي طراز من أجهزة PS5.

خلال الفترة التجريبية التي تبلغ ستة أشهر، يمكن لمالكي PS5 الاستماع إلى أغانيهم المفضلة ليس فقط على وحدة التحكم الخاصة بهم ولكن أيضًا على الأجهزة المدعومة عبر منصات مختلفة، بما في ذلك هواتف Windows وهواتف Android وأجهزة Apple. توفر هذه المرونة للمستخدمين سهولة الوصول إلى Apple Music أينما ذهبوا.

ويهدف العرض، المشابه لعرض Apple TV Plus الترويجي لعام 2021، إلى جذب اللاعبين الذين يستمتعون بقوائم التشغيل المنسقة بينما ينغمسون في ألعاب PS5 المفضلة لديهم. إنه يقدم فرصة ممتازة لأولئك الذين لم يجربوا Apple Music بعد ويريدون مقارنتها بخدمات البث الشهيرة الأخرى مثل Spotify Premium.

الأسئلة المتكررة

1. من هو المؤهل للحصول على عرض Apple Music الترويجي على PS5؟

يتوفر عرض Apple Music الترويجي على PS5 لعملاء Apple Music الجدد و"المؤهلين" في جميع أنحاء العالم.

2. ما هي مدة استمرار العرض الترويجي؟

العرض ساري حتى 2024 نوفمبر.

3. كيف يمكن لمالكي PS5 تفعيل العرض؟

يمكن لمالكي PS5 تفعيل العرض عن طريق تنزيل تطبيق Apple Music وتسجيل الدخول إليه على وحدة التحكم الخاصة بهم.

4. هل يمكن استخدام العرض على جهاز PS5 فقط؟

لا، بمجرد بدء النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها ستة أشهر، يمكن للمستخدمين الوصول إلى Apple Music على الأجهزة المدعومة، بما في ذلك هواتف Windows وهواتف Android وأجهزة Apple.

5. ماذا يحدث بعد الفترة التجريبية البالغة ستة أشهر؟

بعد الفترة التجريبية الأولية، سيتم تحصيل 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا من المستخدمين في الولايات المتحدة لمواصلة الوصول إلى خدمة Apple Music.

مصادر: بلاي ستيشن