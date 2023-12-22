مراجعة Sonos Move 2: مكبر صوت محمول تمت ترقيته

ملخص: يعد Sonos Move 2 أحدث مكبر صوت محمول من Sonos، ويقدم بعض التحسينات الصوتية ولكن أيضًا بسعر أعلى مقارنة بسابقه. على الرغم من أن تصميم وأداء Move 2 مثيران للإعجاب، إلا أنه لا يتوافق مع برامج الترميز عالية الدقة ويفتقر إلى بعض الميزات المتميزة الموجودة في مكبرات الصوت الأخرى في هذا النطاق السعري. ومع ذلك، فإن جهاز Move 2 يوفر ضعف عمر بطارية الطراز الأصلي، مما يجعله مناسبًا لمعظم حالات الاستخدام. من حيث جودة الصوت، يوفر Move 2 فصلًا أفضل للستيريو وجهيرًا أكثر وضوحًا مقارنة بسابقه، على الرغم من أنه قد لا يزال يفتقر إلى بعض الوضوح والتفاصيل في مسارات معينة. بشكل عام، يعد Move 2 خيارًا قويًا للسماعات المحمولة لأولئك الذين يعطون الأولوية للصوت متعدد الغرف وسهولة الاستخدام.

يحتفظ Sonos Move 2 بتصميم مشابه لسابقه، مع إضافة جديدة لخيار اللون الأخضر. تمت إعادة ترتيب عناصر التحكم باللمس لتحسين الاستخدام، ويتميز مكبر الصوت الآن بمنفذ USB-C لشحن الأجهزة. يعد إعداد Move 2 سريعًا وبسيطًا، وتسمح الترقية إلى Bluetooth 5.0 بالاقتران بشكل أسرع عبر Bluetooth. ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات تتعلق بتعطل تطبيق Sonos وانقطاع الموسيقى، على الرغم من أن خيار استخدام AirPlay 2 يوفر بديلاً.

على الرغم من أن Move 2 يقدم أداءً رائعًا وتصميمًا أنيقًا، إلا أن عدم توافقه مع برامج الترميز عالية الدقة قد يكون مخيبًا للآمال للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة أكثر تميزًا. يوفر عمر البطارية المضاعف الذي يصل إلى 24 ساعة وقت استخدام وافرًا، كما أن جودة الصوت، على الرغم من أنها ليست مثالية، لا تزال ممتعة مع فصل استريو أفضل وجهير أكثر وضوحًا مقارنة بالطراز الأصلي. بالنسبة للموسيقى التي تشجع على الرقص ورفع مستوى الصوت، يعد Move 2 خيارًا مناسبًا. بشكل عام، يعد Move 2 خيارًا موثوقًا لمكبرات الصوت المحمولة لعشاق Sonos، ولكن أولئك الذين يبحثون عن ميزات متقدمة وجودة صوت أعلى قد يرغبون في استكشاف خيارات أخرى في السوق.