تحصل حزم وحدة تحكم PlayStation 5 على تخفيض بقيمة 50 دولارًا في الولايات المتحدة

أعلنت شركة سوني عن تخفيض قدره 50 دولارًا في أسعار حزم أجهزة PlayStation 5 في الولايات المتحدة. تم تخفيض حزمة Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 من 539.99 دولارًا أمريكيًا إلى 489.99 دولارًا أمريكيًا، مع توفر هذا العرض عبر الإنترنت على PlayStation Direct حتى 30 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يقدم تجار التجزئة مثل Best Buy وWalmart أيضًا نفس الحزمة مقابل 489 دولارًا أمريكيًا. حصلت حزمة Final Fantasy 16 وحزمة Horizon Forbidden West أيضًا على خصم بقيمة 50 دولارًا، وهو متاح في Walmart وBest Buy.

بالنسبة للمهتمين، تقدم GameStop حاليًا خصمًا قدره 50 دولارًا على أجهزة PS5 محددة عند التسوق في المتجر حتى 9.29.23. ومن الجدير بالذكر أن خصومات PS5 في الولايات المتحدة كانت أقل قوة مقارنة بأوروبا، حيث قامت شركة Sony مؤخرًا بإجراء عرضين ترويجيين للأسعار خلال عدة أشهر. تضمنت هذه العروض الترويجية تخفيضًا قدره 75 جنيهًا إسترلينيًا / 100 يورو على تكلفة طراز PS5 القياسي.

وفي الأسبوع الماضي، قامت شركة سوني برفع أسعار اشتراكات PlayStation Plus بنسبة تصل إلى 35%. أثرت هذه الزيادة في الأسعار على خطط الاشتراك لمدة 12 شهرًا لمستويات الخدمة الأساسية والإضافية والمميزة، مع ارتفاع الأسعار بمقدار 20 دولارًا - 40 دولارًا / 10 جنيهات إسترلينية - 20 جنيهًا إسترلينيًا / 12 - 32 يورو اعتمادًا على خطة العضوية المختارة.

تجدر الإشارة إلى أن أحد المسربين الموثوقين قد كشف عن بعض الألعاب التي ستتم إضافتها إلى كتالوج ألعاب PlayStation Plus هذا الشهر.

مصادر:

- PlayStation 5: تم تخفيض حزم وحدة تحكم PlayStation 5 بمقدار 50 دولارًا في الولايات المتحدة.

– Sony Interactive Entertainment: الشركة المسؤولة عن علامة PlayStation التجارية.

– Call of Duty: Modern Warfare: لعبة فيديو مشهورة ضمن سلسلة Call of Duty.

- Final Fantasy XVI: الإصدار القادم من سلسلة ألعاب Final Fantasy.

- Horizon Forbidden West: لعبة لعب الأدوار القادمة من تطوير Guerrilla Games.

– بلاي ستيشن: منصة ألعاب طورتها شركة سوني.

- PlayStation Plus: خدمة اشتراك توفر الوصول إلى ألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت وألعاب مجانية.