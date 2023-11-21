مقال جديد: المشكلات المحتملة في شاشة Pixel 8 Pro

اكتشف العديد من مالكي Pixel 8 Pro مؤخرًا نتوءات دائرية على شاشة أجهزتهم. ويبدو أن هذه النتوءات، الموجودة في أماكن مختلفة على لوحة OLED مقاس 6.7 بوصة، هي نتيجة للضغط من الجانب السفلي للجهاز. على الرغم من أن زجاج الغطاء Gorilla Glass Victus 2 لم يتأثر، إلا أن هناك مخاوف من أن هذه المسافات البادئة قد تتفاقم بمرور الوقت وقد تؤدي إلى تلف الشاشة.

تشير عمليات التفكيك لجهاز Pixel 8 Pro إلى أن بعض المكونات قد تمارس ضغطًا على الشاشة من الأسفل، في حين أن عملية التصنيع نفسها يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في إنشاء هذه المسافات البادئة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه في الوقت الحالي، لم تؤثر هذه المطبات على وظيفة اللمس أو جودة الصورة بالجهاز. وهي بشكل عام غير مرئية إلا إذا تم النظر إليها من زوايا محددة وفي ظل ظروف الإضاءة المثالية.

تكشف الصور التي شاركها العديد من المالكين في سلسلة رسائل مجتمعية أن النتوءات تظهر باستمرار على طول الحافة العلوية من الشاشة. هناك تلتان على يسار الكاميرا الأمامية، وأخرى على اليمين، ومطبات إضافية على طول الحواف اليسرى واليمنى، بالقرب من المحيط.

على الرغم من وجود تقارير عديدة عن هذه التشوهات في الشاشة، فمن غير المؤكد ما إذا كانت هذه المشكلة منتشرة على نطاق واسع أم معزولة. لقد تواصل بعض المستخدمين بالفعل مع Google لاستبدال الأجهزة، على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أنه حتى الأجهزة البديلة تتأثر بنفس المشكلة. ويدافع آخرون عن ضمان ممتد في حالة استمرار المشكلة أو تفاقمها بمرور الوقت.

من المهم مراقبة هذا الموقف والبقاء على اطلاع بأي إعلانات رسمية من Google بخصوص مشكلة عرض Pixel 8 Pro.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي النتوءات الدائرية الموجودة في شاشة Pixel 8 Pro؟

ج: هذه النتوءات عبارة عن مسافات بادئة ظهرت على لوحة OLED مقاس 6.7 بوصة. وهي نتيجة للضغط من أسفل الجهاز.

س: هل تؤثر المطبات على وظيفة الجهاز أو جودة الصورة؟

ج: في الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير على وظيفة اللمس أو جودة الصورة. لا يمكن رؤية المطبات بسهولة إلا إذا تم النظر إليها من زوايا محددة وتحت ظروف الإضاءة المثالية.

س: هل المطبات قضية واسعة الانتشار؟

ج: على الرغم من وجود تقارير عديدة عن هذه العيوب في الشاشة، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه المشكلة منتشرة على نطاق واسع أم معزولة.

س: هل تستطيع Google استبدال الأجهزة المتضررة؟

ج: لقد تواصل بعض المستخدمين مع Google لاستبدال الأجهزة، ولكن من المهم ملاحظة أنه حتى الأجهزة البديلة قد تتأثر بنفس المشكلة.

س: هل يتوفر ضمان ممتد لهذه المشكلة؟

ج: يطالب بعض المستخدمين بضمان ممتد في حالة استمرار هذه المشكلة أو تفاقمها بمرور الوقت. وننتظر الإعلانات الرسمية من جوجل بخصوص هذا الأمر.