مجلس التعليم في سولون يكرم الرئيسة المنتهية ولايتها ليان جونز موسى

عقد مجلس التعليم في سولون مؤخرًا اجتماعه الأخير لهذا العام واغتنم الفرصة لتكريم الرئيسة ليان جونز موزس، التي فقدت مقعدها في انتخابات نوفمبر. وبينما طلبت موزس من زملائها عدم مناقشة انتقالها خارج مجلس الإدارة خلال الاجتماع، تم تجاهل طلبها، وأعرب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة عن دعمهم وامتنانهم لخدمتها.

أشاد أمين الخزانة تيم بيكانا بموزس لتفانيها لمدة خمس سنوات في مجلس الإدارة وأثنى عليها لقيادتها المتميزة. أعضاء آخرون، بما في ذلك عضو مجلس الإدارة كيفن باتون، اعترفوا بموسى لكونه مشرفًا مشاركًا ومسؤولًا وكان دائمًا يعطي الأولوية لوصول الطلاب إلى التعليم الجيد. كما أعربت نائبة رئيس مجلس الإدارة جولي جلافين والعضو ميشيل باركسدال وجون هيكمان عن تقديرهم لإرشاد موسى ووصفوها بأنها عاصفة هادئة أنجزت أشياء رائعة خلال فترة عملها. ردت موسى بالإعراب عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها للخدمة وشددت على دعمها الثابت للمدارس والمجتمع.

على الرغم من خسارتها لمقعدها، تظل موزس عضوًا مشاركًا في المجتمع وتعهدت بمواصلة الدفاع عن المنطقة التعليمية. وتمنت لعضو مجلس الإدارة الجديد الدكتورة ستيفاني أبراموفيتز حظًا سعيدًا، ودعت إلى استمرار الطبيعة التعاونية التي ساهمت في نجاح مجلس الإدارة. وقد حظي موسى بحفاوة بالغة من جميع أعضاء مجلس الإدارة والإداريين الحاضرين.

ستؤدي الدكتورة ستيفاني أبراموفيتز، الحائزة على أعلى الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة، اليمين الدستورية في الاجتماع القادم في يناير. إن مجلس التعليم في سولون واثق من قدرات أبراموفيتز ويتوقع انتقالًا سلسًا لها عندما تتولى دورها الجديد.