سوديك تدعم 20 مشروعًا إبداعيًا ناشئًا في مرحلة الإنتاج

أعلنت شركة SODEC (شركة تنمية المقاولات الثقافية) مؤخرا عن دعمها لـ 20 مشروعا إبداعيا ناشئا في مرحلة الإنتاج. ويشمل ذلك تمويل فيلمين روائيين طويلين، و13 فيلماً روائياً قصيراً، وخمسة مشاريع وثائقية من خلال برنامج مساعدتها للمبدعين الناشئين.

ومن بين المشاريع المختارة الفيلم الوثائقي “Back Home” من إخراج ماريان ميتيفييه وإنتاج شركة Métafilms. يستكشف الفيلم حياة الأمهات المهاجرات من الفلبين اللاتي استقرن في مونتريال. ومن خلال الاستخدام التقليدي لصندوق باليكبايان، الذي يحتوي على الهدايا المرسلة إلى عائلاتهم في الخارج، يتعمق الفيلم في موضوعات الرعاية والانفصال والشعور بالانتماء إلى وطنهم.

ومن المشاريع البارزة الأخرى التي تتلقى الدعم هو الفيلم الوثائقي القصير المتحرك "Caller malade"، من تأليف وإخراج فلورنس لافوند وإنتاج شركة Les Productions Club Vidéo inc. يجمع الفيلم بين الرسوم المتحركة ولقطات الحركة الحية حيث تشارك لافوند تجربتها الشخصية كمقدمة رعاية أثناء الوباء. يتخلل الفيلم محادثات حميمة مع جدتها حول فقدانها لاستقلاليتها، ويقدم الفيلم انعكاسًا عميقًا لعلاقتنا بالشيخوخة، مع لمسة من الفكاهة والصدق.

في عالم الخيال، يبرز فيلم نادين غوميز الطويل "Créatures du hasard". القصة من إنتاج شركة Les Films Cosmos، وتدور أحداث القصة حول لوسيا البالغة من العمر 8 سنوات، وهي تتنقل بين هواجس البالغين من حولها وجدتها المتمردة والدائمة، ريجينا. بينما تشهد لوسيا عودة ريجينا، يجب عليها أن تجد مكانها في هذه العائلة الملونة ولكن غير الكاملة.

وأخيرًا، يستكشف فيلم ميريام غيموند "حزمة المشاكل" قصة كريم، وهو موسيقي موهوب ذو نغمة مثالية يكتشف أنه مصاب بالفصام. بينما يحاول كريم التغلب على مرضه، بدعم من والدته وشقيقته، يبدأ رحلة لإعادة اكتشاف هويته، بل ويعرض نفسه للخطر.

وقد تم اختيار هذه المشاريع، من بين مشاريع أخرى، من بين 29 مشروعًا مقدمًا للبرنامج. ومن الجدير بالثناء أن تواصل SODEC تقديم الدعم والفرص للمبدعين الناشئين، وتعزيز نمو وتنوع صناعة السينما.