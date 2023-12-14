يعلن الضمان الاجتماعي عن جدول الدفع لشهر ديسمبر

أصدرت إدارة الضمان الاجتماعي بالولايات المتحدة الجدول الزمني لدفعات الاستحقاقات لشهر ديسمبر. يتيح هذا التقويم للمستفيدين تخطيط وضعهم المالي وفقًا لذلك. ويعتمد مقدار المنفعة التي يتلقاها الفرد على الحد الأقصى لأجوره كعامل أمريكي، فضلا عن عوامل أخرى مثل سنوات العمل وسن التقاعد. للحصول على فائدة شهرية قدرها 3,808 دولارًا، يجب على الأفراد التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي عند بلوغهم سن التقاعد الكامل وهو 67 عامًا.

في حين أن الضمان الاجتماعي يوفر الدعم المالي الأساسي، فإن العثور على مصادر دخل تكميلية يمكن أن يكون مفيدًا. ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك عدد ساعات العمل لتجنب الآثار الضريبية. إن بيع الممتلكات غير الضرورية، أو تقليص حجم السكن، أو حتى بيع سيارة يمكن أن يساهم أيضًا في الاستقرار المالي.

إذا كان الاعتماد على الضمان الاجتماعي فقط يمثل تحديًا، فمن المستحسن البحث عن حلول من خلال مصادر دخل إضافية. يوصى بالتشاور مع محامٍ أو مستشار لمعالجة أي مخاوف محتملة متعلقة بالضرائب.

يختلف جدول ديسمبر لمدفوعات الضمان الاجتماعي حسب تاريخ ميلاد الشخص. سيحصل المتقاعدون المولودون بين اليوم الأول والعاشر من الشهر على مخصصاتهم في يوم الأربعاء الثاني، الذي يصادف اليوم الثالث عشر. أولئك الذين ولدوا في تواريخ أخرى سيحصلون على مستحقاتهم في يومي الأربعاء الثالث والرابع من الشهر. سيتم إرسال دخل دخل الضمان الإضافي في 1 و10 ديسمبر، بينما سيتم استلام استحقاقات التقاعد أو العجز لأولئك المولودين بين 13 و1 ديسمبر في 29 ديسمبر. سيتم سداد المدفوعات للأفراد المولودين بين 11 و20 ديسمبر في 20 ديسمبر.

من المهم ملاحظة أن تواريخ الدفع المقدمة هي تقديرات، وقد يختلف الوصول الفعلي للأموال اعتمادًا على أوقات معالجة البنك الفردي. إذا كان هناك تأخير، يُنصح المستلمون بالاتصال بالبنك الخاص بهم أولاً قبل التواصل مع إدارة الضمان الاجتماعي.

وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن تزيد المعاشات التقاعدية بمتوسط ​​120 دولارًا في المدفوعات بحلول عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه التعديلات لن تؤثر على مواعيد الدفع المقررة. ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمستفيدين أن يأخذوا في الاعتبار أيضًا الزيادات الضريبية المحتملة وأن يبقوا على اطلاع لتجنب المفاجآت غير المتوقعة.