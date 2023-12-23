العنوان: الزيادة في مدفوعات دخل الضمان الإضافي الشهرية المتوقعة في عام 2023

ملخص: أكدت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) مؤخرًا أن مستلمي دخل الضمان الإضافي (SSI) سيحصلون على دفعة شهرية ثانية في ديسمبر، مع اختلاف المبلغ اعتمادًا على حالة إيداع الفرد. يحدث هذا الدفع المزدوج غير المعتاد بسبب غرابة الجدولة حيث يكون الأول من يناير يوم عطلة. في حين أنه من المتوقع أن توفر مدفوعات ديسمبر إعانة مالية مؤقتة، فمن المهم ملاحظة أنه لن تكون هناك مدفوعات في يناير. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد المستفيدون من نظام SSI زيادة بنسبة 1% في فوائدهم الشهرية في العام المقبل.

وفقًا لـ SSA، يمكن للأفراد الذين يقدمون طلبًا للحصول على SSI أن يتوقعوا معدل دفع قدره 914 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما يمكن للأزواج المؤهلين الحصول على 1,371 دولارًا أمريكيًا. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الأساسيين الذين يقيمون مع متلقي SSI ويقدمون الرعاية اللازمة سيحصلون على دفعة شهرية قدرها 458 دولارًا. ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أنه لن يحصل كل مستلم على الحد الأقصى للدفعة، حيث أن المبلغ يخضع للظروف الفردية والمتطلبات المالية.

تم تقديم مدفوعات مباحث أمن الدولة في يناير 1974 من قبل إدارة الضمان الاجتماعي، مع تعديل معدلات الدفع لتأخذ في الاعتبار تكلفة المعيشة منذ عام 1975. وتهدف هذه المدفوعات إلى دعم الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق والذين يستوفون معايير مالية محددة. في بعض الحالات، قد يتأهل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، بما في ذلك الأطفال، إذا كانوا يعانون من إعاقة شديدة تحد بشكل كبير من أنشطتهم اليومية أو من المتوقع أن تؤدي إلى الوفاة.

للحصول على نظرة ثاقبة لتقديرات الدفع الشخصية الخاصة بهم، يمكن للأفراد استخدام حاسبة SSA. ومع توقع زيادة بنسبة 3.2% في المزايا الشهرية في العام المقبل، يمكن للمستفيدين من مائدة الضمان الاجتماعي أن يتوقعوا بعض الراحة وربما تحسين الاستقرار المالي في المستقبل القريب.