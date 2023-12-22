التغييرات تلوح في الأفق بالنسبة لمدفوعات الضمان الاجتماعي حيث يستعد المتقاعدون للمستقبل

ملخص: مع اقتراب صرف مدفوعات الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر، يواجه المتقاعدون حالة من عدم اليقين بشأن استدامة البرنامج في المستقبل. وفي حين تظل المدفوعات الحالية تعتمد على عوامل مثل سن التقاعد، وإجمالي الاشتراكات المقدمة، والسنوات المدفوعة في النظام، يتوقع المحللون أن مبالغ المدفوعات قد تنخفض بشكل كبير بحلول عام 2034. وقد أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي عن زيادة بنسبة 3.2٪ في مدفوعات في يناير/كانون الثاني، ولكن دون تدخل الكونجرس، قد يواجه المستفيدون فوائد أقل في السنوات المقبلة.

يتوقع المتقاعدون في جميع أنحاء الولايات المتحدة بفارغ الصبر دفعات الضمان الاجتماعي الشهرية، والتي توفر لهم الدعم المالي في سنواتهم الذهبية. ومع ذلك، أصبحت استدامة هذا البرنامج موضع شك، مما أثار مخاوف بين المستفيدين.

يعتمد المبلغ الذي يحصل عليه المتقاعدون كل شهر على عدة عوامل، بما في ذلك سن التقاعد، وإجمالي المساهمات المقدمة للنظام، وعدد السنوات التي دفعوها في الضمان الاجتماعي. في حين أن الأفراد الذين يتقاعدون في سن 62 قد يحصلون على ما يصل إلى 2,572 دولارًا شهريًا، فإن أولئك الذين يؤجلون التقاعد حتى سن 70 عامًا يمكنهم توقع دفع شهري بحد أقصى قدره 4,555 دولارًا. يمكن للمستفيدين الذين يتقاعدون في سن 67 عامًا أن يتوقعوا الحصول على ما يصل إلى 3,627 دولارًا في ديسمبر.

على الرغم من التقديرات الشخصية المقدمة من إدارة الضمان الاجتماعي، لن يحصل كل مستلم على الحد الأقصى للدفع. وقد دفع هذا المتقاعدين إلى التشكيك في مدى استقرار فوائدهم الشهرية في المستقبل.

أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) مؤخرًا عن زيادة بنسبة 3.2% في المدفوعات لشهر يناير 2022 كجزء من التعديلات السنوية للبرنامج بما يتماشى مع التضخم. ومع ذلك، تنطبق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع المستفيدين، بما في ذلك أولئك الذين يتلقون رواتب التقاعد والعجز.

ومن المؤسف أن استدامة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل لا تزال غير مؤكدة. ويتوقع المحللون أنه بحلول عام 2034، قد لا يتمكن البرنامج من توفير المدفوعات الكاملة للمستفيدين بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين وتقلص القوى العاملة. سيكون تدخل الكونجرس ضروريًا في معالجة هذه القضية التي تلوح في الأفق وضمان الأمن المالي المستمر للمتقاعدين.

وبينما ينتظر المتقاعدون بفارغ الصبر دفعات الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر، فمن الأهمية بمكان أن نفكر في التحديات المحتملة التي تنتظرنا. وتظل استدامة البرنامج غير مؤكدة ما لم يتم اتخاذ خطوات استباقية لمعالجة الخلل الحالي في التوازن بين المتقاعدين والعاملين. ومن الضروري أن يركز صناع السياسات على إيجاد حلول طويلة الأجل لتأمين مستقبل الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة.