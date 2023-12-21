أفضل المدن للإصابة بالصراصير: اتجاه مثير للقلق

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة Pest Gnome لمكافحة الحشرات، عن أكثر المدن التي تنتشر فيها الصراصير في الولايات المتحدة. في حين أنه ليس من المستغرب أن تكون الصراصير ضيفًا غير مرحب به في المنازل، إلا أن تكرار الإصابة بالصراصير يثير القلق. استخدمت الدراسة بيانات من مكتب الإحصاء، ومكتب إحصاءات العمل، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لتحديد التصنيف.

على الرغم من عدم وصول أي مدينة في كاليفورنيا إلى المراكز العشرة الأولى، كانت أربع مدن في ولاية غولدن ستايت - لوس أنجلوس، وريفرسايد، وسان خوسيه، وسان فرانسيسكو - من بين أفضل 25 مدينة في مكالمات خدمة الصراصير. وهذا يسلط الضوء على انتشار غزو الصراصير في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وتصدرت القائمة مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث شهدت 37% من المنازل علامات وجود الصراصير في العام الماضي. توفر الحرارة والرطوبة العالية في المنطقة ظروفًا مثالية لنمو الصراصير. بعد هيوستن، احتلت مدن مثل سان أنطونيو وتامبا وفينيكس أيضًا مرتبة عالية في القائمة.

الصراصير ليست مجرد مخلوقات كريهة؛ كما أنها تشكل مخاطر صحية. تحذر إدارة الصحة العامة في إلينوي من أن الصراصير يمكن أن تنقل مسببات الأمراض، بما في ذلك البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي. لمنع الإصابة، ينصح Pest Gnome بإغلاق أي نقاط دخول، وتنظيف الفتات، وإصلاح الأنابيب المتسربة، واستخدام طارد الحشرات والفخاخ. ومع ذلك، إذا ثبت عدم فعالية هذه التدابير، فمن المستحسن طلب المساعدة من متخصص في إبادة الحشرات.

عندما تتجمع العائلات لقضاء العطلات، من الضروري معالجة مسألة الإصابة بالصراصير. ومن خلال التدابير الوقائية الصحيحة والإجراءات السريعة، يمكننا التأكد من أن هؤلاء الضيوف غير المرغوب فيهم لا يفسدون موسم الأعياد لدينا.