تكشف دراسة جديدة عن التأثير المفاجئ للنسخ الاحتياطية لـ iMessage على مساحة تخزين iCloud

سلطت دراسة حديثة الضوء على التأثير الكبير الذي تحدثه النسخ الاحتياطية لـ iMessage على سعة التخزين في iCloud. قامت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بفحص استخدام البيانات الخاصة بالنسخ الاحتياطية لـ iMessage على أجهزة iOS المختلفة.

وكانت نتائج الدراسة مثيرة للقلق للغاية. تم اكتشاف أن النسخ الاحتياطية لـ iMessage تمثل جزءًا كبيرًا من استخدام مساحة تخزين iCloud للعديد من المستخدمين. في الواقع، بالنسبة لبعض المستخدمين، تشغل النسخ الاحتياطية لـ iMessage ما يصل إلى 50% من سعة تخزين iCloud المتوفرة لديهم.

ووجد الباحثون أيضًا أن العديد من المستخدمين لم يكونوا على علم بحجم التخزين الذي تستهلكه النسخ الاحتياطية لـ iMessage. يوفر تحديث iOS 17.2 الجديد ميزة تتيح للمستخدمين معرفة عدد الرسائل التي تم نسخها احتياطيًا على iCloud ومقدار مساحة التخزين التي تستهلكها بسهولة. يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال الانتقال إلى الإعدادات، والضغط على اسم المستخدم، واختيار iCloud، ثم اختيار إظهار الكل والرسائل في iCloud.

عند التعرف على نتائج الدراسة، أعرب العديد من المستخدمين عن مخاوفهم بشأن ما إذا كانوا بحاجة حقًا إلى الاحتفاظ بنسخ iMessage الاحتياطية هذه إلى الأبد. حتى أن بعض المستخدمين كانوا يفكرون في حذف النسخ الاحتياطية القديمة لتحرير مساحة التخزين على حساباتهم على iCloud.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون، تختلف تكلفة تخزين iCloud شهريًا اعتمادًا على خطة التخزين المختارة. تقدم Apple عدة خيارات تتراوح من 50 جيجابايت إلى 2 تيرابايت، وبأسعار تبدأ من 0.99 دولار شهريًا.

في الختام، تسلط الدراسة الضوء على التأثير الكبير الذي تحدثه النسخ الاحتياطية لـ iMessage على تخزين iCloud. ويحث المستخدمين على أن يكونوا أكثر وعياً بإعدادات النسخ الاحتياطي في iMessage والتفكير في حذف النسخ الاحتياطية غير الضرورية لتحسين مساحة التخزين على حسابات iCloud الخاصة بهم.