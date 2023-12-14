تظهر دراسة جديدة فوائد النسخ الاحتياطية المنتظمة لـ iMessage

ملخص:

تكشف الأبحاث الحديثة عن مزايا النسخ الاحتياطي المنتظم لـ iMessages على iCloud، بعد إصدار آخر تحديث لنظام iOS 17.2. يتيح التحديث للمستخدمين إمكانية عرض عدد الرسائل المخزنة في iCloud ومساحة التخزين المقابلة لها بسهولة. إن فهم الحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الرسائل إلى أجل غير مسمى هو مصدر قلق مشترك بين المستخدمين. علاوة على ذلك، فحصت الدراسة أيضًا تكلفة تخزين iCloud على أساس شهري.

أهمية النسخ الاحتياطية المنتظمة لـ iMessage

في دراسة حديثة أجراها باحثون في مجال التكنولوجيا، تم تسليط الضوء على فوائد النسخ الاحتياطي المنتظم لـ iMessages. ومع طرح تحديث iOS 17.2، يمكن للمستخدمين الآن تقييم عدد الرسائل المخزنة في iCloud ومقدار مساحة التخزين التي يستهلكونها. توفر هذه الميزة للمستخدمين فهمًا أفضل لحالة النسخ الاحتياطي لرسائلهم.

وجدت الدراسة أن النسخ الاحتياطية المنتظمة توفر العديد من المزايا. أولاً، فهي تضمن سلامة المحادثات المهمة، وتمنع فقدانها نهائيًا. يقوم العديد من المستخدمين بتخزين معلومات هامة ورسائل عاطفية على منصة iMessage الخاصة بهم، مما يجعل النسخ الاحتياطية المنتظمة أمرًا بالغ الأهمية. في حالة حدوث عطل في الجهاز أو فقدانه، فإن الحصول على نسخة احتياطية حديثة يضمن إمكانية استعادة هذه المحادثات بسهولة على جهاز جديد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنسخ الاحتياطية المنتظمة تحسين أداء الجهاز. مع تراكم الرسائل، فإنها تشغل مساحة تخزينية على الجهاز، مما قد يؤدي إلى بطء الأداء. ومن خلال نقل الرسائل بانتظام إلى iCloud، يمكن للمستخدمين تحرير مساحة التخزين والحفاظ على الأداء الأمثل للجهاز.

تكلفة تخزين iCloud

درست الدراسة أيضًا التكلفة المرتبطة بتخزين iCloud. غالبًا ما يشعر المستخدمون بالقلق بشأن تكلفة خدمات التخزين السحابي، ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الموضوع. يختلف هيكل التسعير الحالي لتخزين iCloud وفقًا لخطة التخزين المختارة. تتراوح الخطط الشهرية من 0.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 50 جيجابايت إلى 9.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 2 تيرابايت من التخزين.

في النهاية، يعتمد قرار الاستثمار في تخزين iCloud للنسخ الاحتياطية لـ iMessage على التفضيلات والاحتياجات الفردية. ومع ذلك، فمن الواضح أن الفوائد التي توفرها النسخ الاحتياطية المنتظمة تفوق التكاليف المحتملة. ومن خلال ضمان سلامة الرسائل المهمة وتحسين أداء الجهاز، توفر النسخ الاحتياطية المنتظمة راحة البال لمستخدمي iMessage.