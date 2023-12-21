توقعات جديدة لتساقط الثلوج في ولاية نيويورك

وفقًا لأحدث توقعات تساقط الثلوج الصادرة عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، تستعد ولاية نيويورك لأول تساقط ثلوج كبير هذا الموسم. وبينما شهدت المنطقة ظروفًا ممطرة في الغالب في ديسمبر حتى الآن، فمن المتوقع أن يجلب يوم الاثنين عاصفة شتوية كبيرة، مع احتمال رؤية بعض المناطق يصل ارتفاعها إلى قدم من الثلوج.

تشير التوقعات ليوم الاثنين إلى أن الأمطار ستستمر طوال فترة ما بعد الظهر، يصاحبها درجات حرارة معتدلة تصل إلى 56 درجة. ومع ذلك، مع اقتراب الليل وانخفاض درجات الحرارة، سيتحول المطر إلى ثلج، ويستمر حتى فترة ما بعد الظهر وينحسر مع نهاية النهار.

أجزاء مختلفة من شمال ولاية نيويورك لديها توقعات مختلفة لتساقط الثلوج. في مناطق Adirondacks وNorth Country، من المتوقع أن تتلقى المناطق القريبة من Newcomb وOld Forge ما بين 8 إلى 12 بوصة من تساقط الثلوج. منطقة ألباني الكبرى، بما في ذلك ألباني والمدن المحيطة بها، يمكن أن تتوقع تراكم الثلوج بمقدار 3 إلى 4 بوصات.

بالنسبة لكوبرستاون، تكون التوقعات أكثر شدة، حيث من المتوقع تساقط الثلوج بما يصل إلى قدم، بينما من المتوقع أن يصل تساقط الثلوج في أونيونتا إلى 6 إلى 8 بوصات. يمكن أن تتوقع ساراتوجا سبرينجز وجلينز ​​فولز في مقاطعة ساراتوجا الشمالية تساقط ثلوج يتراوح من 2 إلى 3 بوصات، في حين قد تشهد المناطق الواقعة شمال وغرب هذه المواقع 3 إلى 4 بوصات.

تستعد مقاطعة Cobleskill وSchoharie لتساقط الثلوج بمعدل يتراوح من 4 إلى 6 بوصات، بينما تتوقع منطقة Utica نطاقًا مماثلًا من 4 إلى 6 بوصات من تساقط الثلوج.

تشير كميات تساقط الثلوج المتوقعة إلى أن موسم الشتاء يجري على قدم وساق في شمال ولاية نيويورك. في حين أنه يبقى أن نرى ما إذا كنا سنشهد واحدًا من أكثر فصول الشتاء تساقطًا للثلوج في تاريخ ألباني، فمن الواضح أن عشاق الثلج سيكون لديهم الكثير مما يثير الحماس في الأيام المقبلة.