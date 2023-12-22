أمطار غزيرة ورياح قوية متوقعة في وسط ولاية كارولينا الشمالية، واحتمال سقوط ثلوج خفيفة

يسير نظام الضغط المنخفض القوي والجبهة الباردة على الطريق الصحيح لجلب الأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى وسط ولاية كارولينا الشمالية يوم الأحد. يتوقع خبراء الأرصاد هطول أكثر من 2 بوصة من الأمطار التي تشتد الحاجة إليها عبر المثلث والمناطق المحيطة بها.

ومع ذلك، خلف الجبهة، من المتوقع أن تتحرك موجة شديدة من الهواء البارد إلى المنطقة، مما يزيد من احتمالية تساقط الثلوج في وقت متأخر من ليلة الأحد. في حين أن هذا احتمال منخفض، فقد أشارت نماذج التنبؤ الأخيرة إلى احتمال تساقط الثلوج، مما دفع فريق العاصفة CBS 17 إلى إدراجه في توقعاتهم.

واعترف خبراء الأرصاد الجوية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في رالي أيضًا باحتمال تساقط الثلوج، على الرغم من تأكيدهم على انخفاض الثقة وعدم وجود تأثيرات أو تراكمات متوقعة.

تاريخيًا، من النادر أن يلحق الهواء البارد بهطول الأمطار في الوقت المناسب لتساقط الثلوج بكميات كبيرة. على الرغم من ذلك، تُظهر نماذج التوقعات قصيرة المدى الحالية تحولًا قصيرًا إلى الثلوج كسيناريو معقول بسبب إعدادات الطقس المعقدة في نهاية هذا الأسبوع.

من بين نماذج التوقعات، النموذج الأكثر عدوانية هو نموذج أمريكا الشمالية، والذي يتوقع هطول أمطار مستمرة حتى صباح يوم الاثنين ويتيح وقتًا كافيًا للانتقال إلى الثلوج. من ناحية أخرى، يشير نموذج التحديث السريع عالي الدقة الأكثر موثوقية إلى هطول الأمطار المتجمدة والثلوج أثناء الليل مع تحرك الجبهة الباردة عبر المنطقة. يشير نموذج IBM Graf في المقام الأول إلى هطول الأمطار، مع احتمال اختلاط بعض كريات الجليد في الشمال.

وعلى الرغم من أن درجات الحرارة السطحية أعلى بكثير من درجة التجمد، فمن غير المتوقع تراكم الثلوج. ومع ذلك، إذا تراكمت كل الثلوج دون ذوبان، فقد تشهد بعض المناطق القريبة من خط ولاية نورث كارولينا وفرجينيا كميات ضئيلة من الثلوج تصل إلى نصف بوصة.

سيواصل فريق CBS 17 Storm تقديم التحديثات طوال عطلة نهاية الأسبوع، مما يضمن لك البقاء على اطلاع بأحدث الظروف الجوية.