تحذير من حالة الطقس الشتوي صباح الاثنين، وتوقع رياح قوية

ملخص: من المتوقع أن تخلق الظروف العاصفة وتساقط الثلوج ظروف قيادة صعبة صباح الاثنين في وسط الولاية. حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 35 ميلا في الساعة. يُنصح بتأمين العناصر الخارجية، مثل زينة العطلات. ومن المتوقع هطول زخات ثلجية حتى الساعة 11 صباحًا. وبعد تساقط الثلوج، سيصبح اليوم أكثر إشراقًا تدريجيًا مع وصول درجات الحرارة إلى ذروتها في الأربعينيات المنخفضة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الأسبوع مشمسًا وخاليًا من الثلوج، حيث تتراوح درجات الحرارة المرتفعة بين الأربعينيات الدنيا والأربعينيات العليا وأدنى مستوياتها أثناء الليل تحت درجة التجمد.

توقع هبوب رياح قوية وزخات ثلجية تؤثر على تنقلاتك في الصباح

استعد لرحلة مليئة بالتحديات إلى العمل أو المدرسة صباح يوم الاثنين حيث تخلق هبوب الرياح القوية وزخات الثلوج ظروف قيادة خطيرة في وسط الولاية. حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من هبوب رياح تتجاوز سرعتها 35 عقدة خلال فترة الصباح وبعد الظهر. العناصر الخارجية غير الآمنة، وخاصة زينة العطلات، معرضة لخطر التطاير. وقد تواجه المركبات الأكبر حجمًا، بما في ذلك مقطورات الجرارات، صعوبة على الطرق بسبب الرياح العاتية.

من المتوقع هطول زخات ثلجية حتى الساعة 11 صباحًا. ومع ذلك، هناك جانب إيجابي حيث من المتوقع أن يصبح اليوم أكثر إشراقًا تدريجيًا مع وصول درجات الحرارة إلى ذروتها في الأربعينيات المنخفضة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن بقية الأسبوع يعد بسماء مشمسة وغياب للثلوج، مع درجات حرارة تتراوح خلال النهار بين الأربعينات المنخفضة والأعلى. كن مستعدًا لدرجات الحرارة المتجمدة أثناء الليل.

كن آمنًا واتخذ احتياطات إضافية أثناء تنقلاتك صباح يوم الاثنين.