Snapmatic: ثورة في المشاركة في الأحداث باستخدام أكشاك التصوير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

أبرمت وكالة التكنولوجيا الإبداعية Engage Works شراكة مع Snapmatic لتقديم تجارب فعاليات مبتكرة إلى صالة Flux Innovation Lounge الخاصة بها. تعمل Snapmatic، وهي عبارة عن منصة لتجربة العلامة التجارية، على إحداث تحول في المشاركة في الأحداث من خلال استخدام أكشاك التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإعدادات المختلطة والافتراضية والمباشرة.

تبرز Snapmatic's AI Photobooth في السوق من خلال نهجها الفريد من نوعه في مجال الذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام تدريب صارم على الصور والبنية التحتية السحابية لوحدة معالجة الرسومات، تضمن حجرة التصوير الحصول على نتائج متسقة وعالية الجودة. تعمل الشركة بشكل وثيق مع العلامات التجارية والوكالات لتقديم مخرجات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تتوافق مع المظهر المرغوب فيه وروايات الحملات وتمثيلات العلامة التجارية.

يعبر غابرييل هينوود، مالك شركة Snapmatic، عن إيمان الشركة بالإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجارب الأحداث. ينصب التركيز الأساسي لـ Snapmatic على مساعدة العلامات التجارية في إقامة اتصالات طويلة الأمد مع جماهيرها من خلال تفاعلات فريدة وآسرة وشخصية للغاية. توفر Flux Innovation Lounge منصة مثالية لإمكانيات Snapmatic، حيث أنها تحتضن البراعة والابتكار، مما يسمح لأكشاك التصوير بالوصول إلى الحضور ذوي القيمة العالية.

يرحب ستيف بليث، مؤسس Engage Works والرئيس التنفيذي للمجموعة، بـ Snapmatic كأحدث شريك لهم، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتطورة لأكشاك التصوير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتتوافق هذه الشراكة بسلاسة مع رؤية Engage Works المتمثلة في دفع حدود الابتكار. إن تفاني Snapmatic في تقديم تفاعلات شخصية وآسرة يكمل بشكل مثالي هدف إعادة تعريف المشاركة في الحدث في Flux Innovation Lounge، مما يترك انطباعًا دائمًا على الحضور من خلال تجارب غامرة.

تقع صالة Flux Innovation Lounge في منطقة التصميم بلندن، وهي عبارة عن مساحة للفعاليات متاحة للتأجير لمجموعة من الأنشطة، بما في ذلك الأحداث الشخصية والأحداث المختلطة وورش العمل التعاونية وجلسات العملاء. مع الاستفادة من أحدث التقنيات، توفر صالة Flux Innovation Lounge بيئة فريدة وديناميكية لاستضافة أحداث لا تنسى ومؤثرة.

الأسئلة المتكررة

1. كيف يختلف Photobooth الخاص بـ Snapmatic عن الآخرين في السوق؟

تستخدم AI Photobooth الخاصة بـ Snapmatic أسلوبًا فريدًا من نوعه للذكاء الاصطناعي، مما يضمن الحصول على نتائج متسقة وعالية الجودة. من خلال التدريب الصارم على الصور والبنية التحتية السحابية لوحدة معالجة الرسومات، توفر كشك التصوير أداءً استثنائيًا ومخرجات مخصصة بناءً على تفضيلات العلامة التجارية.

2. كيف تساعد Snapmatic العلامات التجارية في إقامة اتصالات مع جمهورها؟

يركز Snapmatic على إنشاء تفاعلات فريدة وآسرة وشخصية للغاية بين العلامات التجارية وجمهورها. من خلال إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتماشى مع مظهر العلامة التجارية وسرد الحملة والتمثيل العام، يساعد Snapmatic على تعزيز الاتصالات طويلة الأمد والتجارب التي لا تُنسى.

3. أين يمكنني تجربة Photobooth AI الخاص بـ Snapmatic؟

يمكن تجربة Photobooth AI المبتكر من Snapmatic في صالة Flux Innovation Lounge، الواقعة في منطقة التصميم في لندن. يقدم هذا المكان متعدد الاستخدامات فعاليات شخصية وأحداثًا مختلطة وورش عمل تعاونية وجلسات مع العملاء، مما يوفر فرصة مثالية لمشاهدة قوة التجارب الغامرة التي تسهلها أحدث التقنيات.