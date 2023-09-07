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Snapchat يعلن عن إجراءات وقائية جديدة لحماية المراهقين عبر الإنترنت

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
Snapchat يعلن عن إجراءات وقائية جديدة لحماية المراهقين عبر الإنترنت

أدخلت Snapchat إجراءات أمان جديدة على تطبيقها في محاولة لحماية المراهقين من جهات الاتصال غير المرغوب فيها والتفاعلات الضارة عبر الإنترنت. وتهدف التغييرات إلى توفير تجربة مستخدم أكثر أمانًا للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، مع استمرار ارتفاع عدد المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

تتضمن التحديثات تحذيرات داخل التطبيق تظهر عندما يتلقى المراهق طلب صداقة من شخص ليس لديه اتصالات مشتركة معه. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ إجراءات حماية أقوى للصداقة، مما يتطلب من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا أن يكون لديهم العديد من الأصدقاء المشتركين قبل الظهور في عمليات البحث واقتراحات الأصدقاء لبعضهم البعض عبر الإنترنت.

وشددت نونا ياديغار، مديرة التصميم والاستراتيجية والعمليات في شركة Snap Inc.، على أهمية تمكين الآباء من إجراء محادثات مع أبنائهم المراهقين حول السلامة عبر الإنترنت. الهدف هو أن يفهم الآباء Snapchat بشكل أفضل ويتخذوا قرارات مستنيرة فيما يتعلق بسلامة أبنائهم المراهقين عبر الإنترنت.

لمكافحة المحتوى غير المناسب للفئة العمرية، قدم Snapchat نظام إضراب جديد لإزالة الحسابات التي تروج لمثل هذا المحتوى. يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى المشبوه، وسيتم حظر حسابات المخالفين المتكررين. يتضمن التطبيق أيضًا محتوى تعليميًا يشرح المخاطر عبر الإنترنت لكل من القُصّر وأولياء الأمور ويوفر موارد للوصول إلى الخطوط الساخنة.

في حين أن ميزات الأمان هذه تعد خطوة إلى الأمام في خلق بيئة أكثر أمانًا عبر الإنترنت، يؤكد الخبراء على أن التربية الجيدة تظل أمرًا بالغ الأهمية. يتم تشجيع الآباء على التحقق من أطفالهم بانتظام، ووضع حدود زمنية، ووضع الحدود. ليس المقصود من التغييرات التي تم إدخالها على التطبيق أن تكون بديلاً عن مشاركة الوالدين، بل تهدف إلى تعزيز تدابير السلامة.

يقر Snapchat بأنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع للسلامة عبر الإنترنت. تلتزم الشركة بالتعلم المستمر وتحسين ميزات الأمان الخاصة بها مع تطور مشهد الأمان عبر الإنترنت.

المصدر: وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، راشيل سيمونز، موقع Snapchat Parents

By غابرييل بوتا

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