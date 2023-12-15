طرق جديدة للاستمتاع بعامك المليء بالتطبيقات: Snapchat والمزيد

هل تتطلع إلى تذكر تجاربك الرقمية في عام 2023؟ أصدر Snapchat للتو ميزة Snapchat Recap الخاصة به لمساعدتك في استعادة العام الماضي على التطبيق. ولكن أين يمكنك العثور عليه؟ لا تقلق، لقد قمنا بتغطيتك.

للعثور على Snapchat Recap 2023، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

الخطوة 1: افتح تطبيق Snapchat على هاتفك.

الخطوة 2: اسحب لأعلى من شاشة الكاميرا للوصول إلى صفحة الذكريات.

الخطوة 3: ابحث عن Snapchat Recap 2023 في أعلى الصفحة. إذا لم تتمكن من العثور عليه، فاسحب لليسار على دائرة ذكريات الماضي حتى تجد "ملخص 2023 الخاص بك".

الخطوة 4: حدد "Your 2023 Recap" للاستمتاع بفيديو التلخيص المخصص الخاص بك.

الخطوة 5: أثناء مشاهدة Snapchat Recap، يمكنك اختيار إضافته إلى قصتك عن طريق تحديد "القصة"، أو إرسالها مباشرة إلى صديق أو دردشة جماعية عن طريق تحديد "إرسال إلى".

الخطوة 6: اعتمادًا على نشاط Snapchat الخاص بك في عام 2023، سيتم تقسيم الخلاصة الخاصة بك إلى فئات مختلفة. إذا قمت بمشاركة صور أو مقاطع فيديو تم التقاطها على الشاطئ أو البحيرة، فقد تظهر في قسم يسمى "Beach Please". وإذا كنت مغرمًا بالتقاط صور سيلفي، فيمكنك أن تتوقع العثور على فئة "شعرت باللطف، سيتم حذفها لاحقًا".

كرر العملية عدة مرات كما تريد لاستعادة أبرز أحداث Snapchat الخاصة بك.

لكن Snapchat ليس التطبيق الوحيد الذي يقدم ملخصات لعام 2023. اطلع على التطبيقات الشائعة الأخرى مثل Duolingo وReddit وSpotify وApple Music، والتي تتمتع أيضًا بميزات المراجعة الخاصة بها على مدار العام.

لذا، سواء كنت من عشاق Snapchat أو أحد مستخدمي التطبيقات الشائعة الأخرى، فتوقف للحظة لإلقاء نظرة على أبرز الأحداث والذكريات التي حققتها في العالم الرقمي في عام 2023.