يواجه Smile Direct Club الإغلاق وسط الإفلاس

اتخذت Smile Direct Club، الشركة المعروفة بمصففاتها الشفافة عن بعد، القرار الصعب بإغلاق عملياتها بعد إعلان إفلاسها منذ عدة أشهر. العملاء الذين كانوا في منتصف علاجهم أصبحوا الآن في حيرة من أمرهم وتقطعت بهم السبل. وكانت شركة طب الأسنان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي قدمت مصففات بأسعار معقولة دون الحاجة إلى زيارات شخصية لطبيب الأسنان، تأمل في بذل جهود إنقاذ في اللحظة الأخيرة، لكنها لم تتمكن من التغلب على ديونها الهائلة.

تأسست Smile Direct Club في عام 2014 كبديل لطب الأسنان التقليدي، وقد اجتذبت العملاء بأسعارها المنخفضة وسهولة أخذ قوالب التقويم الخاصة بهم في المنزل. يتراوح متوسط ​​وقت العلاج مع الشركة ما بين أربعة إلى ستة أشهر، مع تسجيل الوصول عبر الإنترنت مع أطباء الأسنان المسجلين. ومع ذلك، يواجه العملاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى الآن حالة من عدم اليقين، حيث أعلنت الشركة عن إغلاق خط دعم العملاء الخاص بها ووقف "ضمان الابتسامة مدى الحياة".

ومن المتوقع أن يستمر العملاء الذين كانوا يسددون مدفوعات بالفعل مقابل خطط العلاج الخاصة بهم في القيام بذلك، على الرغم من الإغلاق الوشيك للشركة. أدى الافتقار إلى الدعم والمساءلة من Smile Direct Club إلى شعور العديد من العملاء بالاشمئزاز والخيانة. وقد أعرب البعض عن قلقهم بشأن عدم تلقي الأقواس أو المثبتات الخاصة بهم، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن عدم قدرتهم على استكمال علاجهم.

مع إفلاس الشركة، فإن المبالغ المستردة للعملاء غير مؤكدة. تنصح ليزا ويب، خبيرة قانون المستهلك، العملاء باستكشاف خيارات استرداد الأموال من خلال المصفين، على الرغم من أن فرص استرداد مبالغ كبيرة ضئيلة. في المملكة المتحدة، هناك إمكانية المطالبة باسترداد المبالغ من خلال المادة 75 بموجب قانون الائتمان الاستهلاكي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالدفع باستخدام بطاقة الائتمان.

قدم إعلان إفلاس Smile Direct Club في سبتمبر في البداية بعض الأمل في إعادة التنظيم، لكن المحاولة الفاشلة للتوصل إلى صفقة إنقاذ حسمت مصير الشركة. مع تقييم ما يقرب من 9 مليارات دولار والديون المتزايدة، أدى عدم قدرة الشركة على جني الأرباح في النهاية إلى سقوطها.

إذا كنت من عملاء Smile Direct Club ولديك مخاوف بشأن خطط العلاج الخاصة بك أو إمكانية استرداد الأموال، فنحن نشجعك على مشاركة تجاربك عن طريق الاتصال [البريد الإلكتروني محمي]. ستساعد مدخلاتك في تسليط الضوء على تأثير إغلاق Smile Direct Club وإفلاسه على عملائه.