تزداد المخاوف المتعلقة بالخصوصية مع قيام الشركة ببيع قدرتها على التجسس على المحادثات

في السنوات الأخيرة، كان هناك خوف متزايد بين الأفراد من أن أجهزتهم التكنولوجية تستمع إلى محادثاتهم. وفي حين تم رفض هذا القلق إلى حد كبير باعتباره أسطورة، تشير الأدلة الجديدة إلى أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة فيه. وفقًا لتقرير صادر عن 404 Media، يُزعم أن إحدى الشركات الإعلامية تبيع القدرة على الاستماع إلى محادثات الأشخاص واستخدام البيانات للإعلانات المستهدفة.

يركز التقرير على مجموعة Cox Media Group (CMG) ومنتجها المسمى "الاستماع النشط". وتدعي شركة CMG أن هذه التقنية يمكنها الاستماع إلى محادثات المستهلكين من خلال الميكروفونات المدمجة في الأجهزة المختلفة مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية. على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الاستماع النشط قيد الاستخدام حاليًا أو ما إذا كان يعمل بالفعل، فإن CMG تصفه بأنه "أسلوب تسويق مناسب للمستقبل".

تنص CMG أيضًا على أن الاستماع النشط يسمح للمعلنين باستهداف جمهورهم بناءً على ما يقولونه في محادثاتهم اليومية. ويزعمون أن هذه التكنولوجيا توفر فهمًا غير مسبوق لسلوك المستهلك، مما يمكنهم من تقديم إعلانات مخصصة تجعل الجمهور المستهدف يشعر وكأن الشركة تقرأ أفكارهم.

لقد تم التشكيك في شرعية الاستماع النشط، وتعالج CMG هذا القلق على موقعها على الإنترنت. ويؤكدون أنه من القانوني للهواتف والأجهزة الاستماع إلى المستخدمين، مشيرين إلى التفاصيل الدقيقة لاتفاقيات شروط الاستخدام التي غالبًا ما يوافق عليها المستهلكون عند تنزيل التطبيقات أو تحديثها.

في حين أن المعلومات حول الاستماع النشط وكيفية عمله محدودة، فمن الجدير بالذكر أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Apple وGoogle قامت بتنفيذ مؤشرات لإعلام المستخدمين عندما يكون الميكروفون الخاص بهم نشطًا. ويُنظر إلى هذا على أنه استجابة لمخاوف الخصوصية التي أثارها الأفراد.

علاوة على ذلك، يكشف التقرير عن قائمة شركاء وناشري CMG، والتي تتضمن عمالقة الصناعة مثل Amazon وMicrosoft وGoogle. وهذا يثير أسئلة إضافية حول مدى جمع البيانات وانتهاك الخصوصية الذي قد يحدث.

مع استمرار تزايد المخاوف المتعلقة بالخصوصية، من المهم للمستخدمين أن يظلوا يقظين بشأن كيفية جمع معلوماتهم الشخصية واستخدامها. إن بيع التكنولوجيا التي يُزعم أنها تتجسس على المحادثات لا يؤدي إلا إلى تضخيم هذه المخاوف ويسلط الضوء على الحاجة إلى لوائح خصوصية أقوى في العصر الرقمي.