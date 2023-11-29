مستقبل المراحيض: طفرة في الطلاء الكاره للماء

حقق العلماء في جامعة إرجييس في تركيا تقدمًا كبيرًا في تطوير طلاء جديد مقاوم للماء لمراحيض المراحيض. نجح الفريق بقيادة البروفيسور مصطفى سردار أنسيس في إنشاء طبقة زيتية متينة تطرد السوائل وتمنع نمو البكتيريا بنسبة 99.99%.

أثبتت الطرق التقليدية لتطعيم البوليمرات الكارهة للماء على الأسطح مثل الخزف أنها كثيفة العمالة وتتطلب استخدام المذيبات السامة. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة الجديدة تقضي على هذه العيوب وتقدم حلاً واعداً للاستخدام اليومي.

ولإنشاء الطبقة الكارهة للماء، قام العلماء بطحن زيت السيليكون الكاره للماء المسمى بولي ثنائي ميثيل سيلوكسان (PDMS) في مطحنة كروية لمدة ساعة واحدة. تعمل هذه العملية على تفكيك الروابط الكيميائية الموجودة في الزيت، وتكوين جزيئات جديدة. تم بعد ذلك تطبيق PDMS المطحون الناتج على وعاء مرحاض معقم في درجة حرارة الغرفة، حيث تم تطعيمه على الخزف في أقل من ساعة.

وفي الاختبارات التي أجراها الباحثون، أظهر الجانب المطلي من وعاء المرحاض مقاومة فائقة للسوائل، خاصة عند مقارنته بالجانب غير المعالج. بالإضافة إلى ذلك، كشف مسح كلا الجانبين أن الجانب المطلي يمنع نمو البكتيريا بنسبة مذهلة تبلغ 99.99%.

ومن المزايا الرائعة لهذا الطلاء الجديد أنه شفاف وعديم اللون ولا يتطلب استخدام المذيبات السامة. كما أن تصنيعها فعال من حيث التكلفة، مما يجعلها خيارًا عمليًا للتطبيقات المستقبلية.

يحمل هذا التقدم في تكنولوجيا الطلاء الكاره للماء إمكانات هائلة ليس فقط لأحواض المراحيض ولكن لمختلف الأشياء اليومية التي تتطلب أسطحًا طاردة للسوائل. ويمكن أن يحدث ثورة في ممارسات الصرف الصحي، ويقلل من انتقال البكتيريا الضارة، ويحسن النظافة العامة في المنازل، والحمامات العامة، ومرافق الرعاية الصحية.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يعمل الطلاء الكاره للماء؟

ج: يقوم الطلاء الكاره للماء بطرد السائل عن طريق إنشاء طبقة زيتية متينة تمنع السوائل من الالتصاق بالسطح المعالج.

س: هل يمكن تطبيق الطلاء على المراحيض الموجودة؟

ج: نعم، يمكن تطبيق الطلاء على المراحيض الموجودة، مما يوفر مقاومة محسنة للسوائل ويمنع نمو البكتيريا.

س: هل الطلاء آمن للاستخدام اليومي؟

ج: نعم، الطلاء آمن للاستخدام اليومي. لا يتطلب مذيبات سامة وهو مصمم ليكون متينًا ويدوم طويلاً.

س: هل هناك أي تطبيقات محتملة أخرى لهذه التكنولوجيا؟

ج: نعم، يمكن تطبيق هذه التقنية على العديد من الأشياء اليومية، مثل أحواض المطبخ، وأسطح العمل، والمعدات الطبية، لتعزيز النظافة العامة وتقليل انتشار البكتيريا.