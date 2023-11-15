جديد ومحسّن: تم الكشف عن جهاز PlayStation 5 Slim

أبهرت شركة Sony اللاعبين مرة أخرى بإصدارها الأحدث – جهاز PlayStation 5 Slim. باتباع صفحة من قواعد اللعبة السابقة، قدمت شركة Sony إصدارًا أصغر حجمًا وأكثر أناقة من وحدة الألعاب الشهيرة الخاصة بها، بعد نجاح جهاز PS4 Slim. يحتفظ هذا الطراز الجديد بالاسم الأصلي ولكنه يتميز بتصميمه المدمج وميزاته المحسنة.

أحد التغييرات البارزة في جهاز PS5 Slim هو زيادة سعة التخزين. كانت الطرازات الأصلية تبلغ سعتها 825 جيجابايت، لكن الطراز Slim يوفر مساحة تخزين كبيرة تبلغ 1 تيرابايت. وهذا يعني أنه بإمكان اللاعبين الآن تخزين المزيد من ألعابهم المفضلة، دون القلق بشأن الحذف وإعادة التثبيت باستمرار لإفساح المجال.

ليس فقط جهاز PS5 Slim أصغر حجمًا، ولكنه أيضًا أخف وزنًا. يزن الطراز Slim ما يزيد قليلاً عن 7 أرطال، مقارنة بـ 10 أرطال تقريبًا من سابقتها، وهو مثالي للاعبين أثناء التنقل. لن يضطر المسافرون بعد الآن إلى المعاناة من الحمل حول وحدة التحكم الضخمة والمرهقة.

من حيث التصميم، يتميز الطراز Slim بمنفذي USB-C في المقدمة، مما يوفر للمستخدمين المزيد من خيارات الاتصال. تم الآن نقل زر إخراج القرص، بمجرد وضعه على وحدة التحكم نفسها، إلى محرك الأقراص. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد مصابيح الطاقة لتعمل على طول الجزء الأمامي من الماكينة بالكامل، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا وعصريًا.

لكن بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الإصدار الرقمي، يصبح القرار أقل وضوحًا. في حين أن الطراز Slim يوفر مساحة تخزين أكبر، إلا أنه يأتي بسعر أعلى مقارنة بوحدة التحكم الأصلية. وإذا قررت إضافة محرك أقراص لاحقًا، فسيتعين عليك دفع 80 دولارًا إضافيًا، مما يجعل التكلفة أكثر تكلفة.

أسئلة وأجوبة:

هل جهاز PlayStation 5 Slim أسرع أم أقوى من الجهاز الأصلي؟ لا، لا يأتي الطراز Slim مزودًا بأي مكونات جديدة تجعله أسرع أو أكثر قوة. التحسينات في المقام الأول من حيث التصميم وسعة التخزين.

لا، لا يأتي الطراز Slim مزودًا بأي مكونات جديدة تجعله أسرع أو أكثر قوة. التحسينات في المقام الأول من حيث التصميم وسعة التخزين. هل يمكنني وضع جهاز PS5 Slim في وضع مستقيم؟ بشكل افتراضي، تم تصميم الطراز Slim ليتم استخدامه أفقيًا. إذا كنت تفضل وضعه عموديًا، فستحتاج إلى شراء الحامل الرأسي الاختياري الذي يكلف 30 دولارًا.

بشكل افتراضي، تم تصميم الطراز Slim ليتم استخدامه أفقيًا. إذا كنت تفضل وضعه عموديًا، فستحتاج إلى شراء الحامل الرأسي الاختياري الذي يكلف 30 دولارًا. هل لوحات الغلاف الملونة لجهاز PS5 الأصلي متوافقة مع الطراز Slim؟ لا، لن تتناسب لوحات الغلاف الملونة لجهاز PS5 الأصلي مع الطراز Slim. تخطط شركة Sony لإصدار إصدارات جديدة من لوحات الغلاف الملونة خصيصًا لجهاز Slim في أوائل عام 2024.

لا، لن تتناسب لوحات الغلاف الملونة لجهاز PS5 الأصلي مع الطراز Slim. تخطط شركة Sony لإصدار إصدارات جديدة من لوحات الغلاف الملونة خصيصًا لجهاز Slim في أوائل عام 2024. هل يجب علي الترقية من جهاز PS5 الحالي إلى الطراز Slim؟ ما لم تكن بحاجة إلى مساحة تخزين أكبر أو تفضل الحجم الأصغر، فقد لا تكون هناك اختلافات كافية بين الطرازين لضمان الترقية. قد يكون من المفيد التأجيل لإصدار مستقبلي محتمل من طراز Pro أو طراز أكثر قوة.

بشكل عام، يوفر جهاز PlayStation 5 Slim خيارًا جذابًا للاعبين الذين يقدرون تجربة لعب أكثر إحكاما وملاءمة. بفضل سعة التخزين المتزايدة والتصميم الأنيق، من المؤكد أنها ستثير إعجاب عشاق PlayStation الجدد والحاليين.