ينتظر مستخدمو Android على Sky TV وصول ميزة التحكم عن بعد الجديدة

ملخص:

يتوقع مستخدمو Android في Sky TV بفارغ الصبر وصول ميزة التحكم عن بعد الجديدة التي كانت متاحة لمستخدمي iPhone منذ عدة أشهر. تم تقديم جهاز التحكم عن بعد الافتراضي في وقت سابق من هذا العام من خلال تطبيق Sky Go، مما يوفر للعملاء الذين لديهم صناديق Sky Q جهاز تحكم عن بعد مجاني. ومع ذلك، لم يتمكن مستخدمو Android من الوصول إلى هذه الميزة، وعلى الرغم من وعود Sky بأنها ستصدر بحلول نهاية العام، لم يتبق سوى 11 يومًا ولا توجد علامة على التحديث. وقد لجأ العملاء المحبطون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن قلقهم، بينما لجأ آخرون إلى تطبيقات الطرف الثالث كبديل. وأكدت Sky لعملائها أن التحديث لا يزال قيد العمل وسيتم إطلاقه قريبًا.

تأخير لمستخدمي أندرويد:

يواصل عملاء Android في Sky TV الانتظار بصبر لإصدار ميزة التحكم عن بعد الجديدة التي استمتع بها مستخدمو iPhone لبعض الوقت. قوبلت إضافة جهاز التحكم عن بعد الافتراضي إلى تطبيق Sky Go في وقت سابق من هذا العام بالحماس، ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أن مستخدمي Android لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه الميزة. على الرغم من تأكيدات شركة التلفزيون العملاقة بأن التحديث سيكون متاحًا خلال العام، إلا أن العملاء يشككون بشكل متزايد مع مرور الأيام. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالمستخدمين الذين عبروا عن خيبة أملهم وتساءلوا متى سيتمكنون أخيرًا من الوصول إلى جهاز التحكم عن بُعد.

استكشاف البدائل:

اختار بعض العملاء عدم انتظار التحديث ولجأوا بدلاً من ذلك إلى تطبيقات الطرف الثالث للتحكم في صناديق Sky Q الخاصة بهم. شارك أحد المستخدمين تجربته في أحد المنتديات الشهيرة، مشيرًا إلى أنهم وجدوا تطبيقًا موثوقًا عن بعد في متجر Google Play يعمل بشكل جيد بالنسبة لهم. يبدو أن مستخدمي Android أصبحوا واسعي الحيلة في إيجاد الحلول بينما ينتظرون بفارغ الصبر الإصدار الرسمي.

ضمان من السماء:

استجابت Sky للمخاوف التي أثارها مستخدمو Android، مؤكدة من جديد أن التحديث لا يزال ضمن خريطة الطريق الخاصة بها وسيتم إطلاقه قريبًا. على الرغم من أن تاريخ الإصدار الدقيق لا يزال غير مؤكد، إلا أن الشركة ملتزمة بتزويد عملائها بنظام Android بنفس الامتيازات التي يتمتع بها مستخدمو iPhone. يستمر الترقب في التزايد، حيث يأمل مستخدمو Android في إصدار مفاجئ في الأيام المقبلة.

إعداد جهاز التحكم عن بعد لأصحاب iPhone:

في غضون ذلك، يمكن لمالكي iPhone الاستفادة من ميزة التحكم عن بعد المجانية باتباع بعض الخطوات البسيطة. أولاً، تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Sky Go على الجهاز. بمجرد التثبيت، افتح التطبيق وانقر على زر الإعدادات الموجود في الزاوية اليسرى العليا. تحت عنوان "الأجهزة"، حدد موقع "Sky Q Remote" وحدده. اتبع التعليمات لإعداد الميزة والبدء في استخدام جهاز التحكم عن بعد.