SK Hynix تقدم ذاكرة LPDDR5T-9600 للهواتف الذكية المتطورة: محفز للذكاء الاصطناعي على الجهاز والرسومات المحسنة

في تطور مثير، أعلنت شركة SK Hynix عن بدء الشحنات الكبيرة لذاكرة LPDDR5T-9600 المتطورة للهواتف الذكية المتطورة. توفر وحدة الذاكرة الأحدث هذه تحسينات كبيرة على سرعة نقل البيانات وأقصى عرض النطاق الترددي، مما يلبي الطلب المتزايد على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) المحمولة عالية الأداء والسعة.

توفر ذاكرة LPDDR5T-9600 عرض نطاق ترددي مذهل يصل إلى 76.8 جيجابايت/ثانية، أي بزيادة قدرها 12.5% ​​عن سابقتها، LPDDR5X-8533. ومع هذه السرعة المتسارعة، يكون لدى الشركات المصنعة للهواتف الذكية والنظام على الرقاقة (SoC) حافز قوي للتحقق من صحة واعتماد ذاكرة LPDDR5T-9600 من SK Hynix، والتي من شأنها أن تعزز الأداء العام لأجهزتهم.

أحد الجوانب الجديرة بالملاحظة في ذاكرة LPDDR5T-9600 هو نطاق جهد VDD الذي يتراوح من 1.01 فولت إلى 1.12 فولت، وهو ما يتجاوز قليلاً مواصفات LPDDR5X. في حين أن هذا لا ينبغي أن يشكل مشكلات توافق كبيرة، إلا أنه يستدعي إجراء اختبارات توافق إضافية مع الشرائح الموجودة لضمان التكامل السلس.

تعتبر ذاكرة LPDDR5T-9600 مناسبة تمامًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، وهو اتجاه متزايد في صناعة الهواتف الذكية. يكتسب عصر الذكاء الاصطناعي زخمًا سريعًا، وتأتي الهواتف الذكية في طليعة تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي على الأجهزة. تدرك SK Hynix هذا الطلب وتهدف إلى تلبيته من خلال توفير وحدات ذاكرة LPDDR5T-9600 سريعة وفعالة.

بالإضافة إلى تمكين قدرات الذكاء الاصطناعي، تعمل ذاكرة LPDDR5T-9600 على إثراء تطبيقات الهاتف المحمول كثيفة الرسومات، مثل الألعاب. تضمن سرعة نقل البيانات المتزايدة تجربة مستخدم سلسة، مما يسمح باللعب السلس والأداء البصري المحسن.

في حين أن وحدات LPDDR6T-9600 من SK Hynix قد حصلت بالفعل على شهادات من عمالقة الصناعة مثل Qualcomm وMediaTek، فقد بدأت SK Hynix أيضًا في شحن أجهزتها LPDDR6T-9600 إلى Vivo. ستستخدم الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية هذه الوحدات في معالجات تطبيقات الهاتف المحمول X100 وX100 Pro.

تضمن الريادة التكنولوجية المستمرة لشركة SK Hynix في ذكريات الذكاء الاصطناعي أنها ستظل في طليعة سوق DRAM المتميز. وتحرص الشركة على تلبية متطلبات السوق وتبني التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضع نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الهواتف الذكية المتطورة باستمرار.

أسئلة وأجوبة

ما هي الذاكرة LPDDR5T-9600؟

ذاكرة LPDDR5T-9600 هي أحدث عرض من SK Hynix، المصممة خصيصًا للهواتف الذكية المتطورة. فهو يتميز بزيادة سرعة نقل البيانات وأقصى عرض نطاق ترددي، مما يلبي الطلب المتزايد على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) المحمولة عالية الأداء والسعة.

ما هي مميزات ذاكرة LPDDR5T-9600؟

إحدى المزايا الرئيسية لذاكرة LPDDR5T-9600 هي سرعة نقل البيانات المحسنة، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 12.5% ​​في ذروة عرض النطاق الترددي مقارنة بسابقتها، LPDDR5X. يتيح هذا التحسين أداءً أكثر سلاسة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز وتطبيقات الهاتف المحمول التي تتطلب رسوميات مكثفة.

ما هي الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي اعتمدت ذاكرة SK Hynix LPDDR6T-9600؟

حصلت ذاكرة SK Hynix LPDDR6T-9600 على شهادة من رواد الصناعة Qualcomm وMediaTek. علاوة على ذلك، بدأت الشحنات بالفعل إلى Vivo، الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية، والتي تخطط لدمج هذه الذاكرة في معالجات تطبيقات الهاتف المحمول X100 وX100 Pro.

كيف تساهم ذاكرة LPDDR5T-9600 في عصر الذكاء الاصطناعي؟

تعد وحدة الذاكرة LPDDR5T-9600 مفيدة بشكل خاص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز، والتي تكتسب أهمية كبيرة في صناعة الهواتف الذكية. تعمل سرعة نقل البيانات المتزايدة وعرض النطاق الترددي الأقصى لهذه الذاكرة على تسهيل أداء الذكاء الاصطناعي الأكثر سلاسة، مما يتيح للهواتف الذكية تنفيذ تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

ما هي انعكاسات ذاكرة LPDDR5T-9600 على تطبيقات الألعاب؟

بفضل سرعة نقل البيانات المحسنة، تعمل ذاكرة LPDDR5T-9600 على تحسين أداء تطبيقات الهاتف المحمول كثيفة الرسومات، بما في ذلك الألعاب. وتضمن الوحدة تجربة لعب سلسة وجودة بصرية محسنة، مما يؤدي إلى تجربة لعب محسنة على الهواتف الذكية المتطورة.